Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe
El calendario de asuetos 2026 en Argentina incluye jornadas inamovibles, trasladables y con fines turísticos. En algunos casos también se suman celebraciones locales en distintos partidos y localidades, que determinan qué sectores tendrán asueto.
En este caso, el segundo martes del mes habrá asueto en una localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, debido a la conmemoración de su aniversario fundacional.
Como suele ocurrir con estas fechas, se trata de un feriado de alcance local, por lo que la medida impacta principalmente en la administración pública y algunos servicios de esa región, mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador. Este tipo de jornadas suelen declararse para celebrar la historia y la identidad de cada comunidad.
Por qué será feriado el martes 10 de marzo en 2026
El descanso del martes 10 de marzo responde al aniversario fundacional de Curarú, una localidad del partido bonaerense de Carlos Tejedor. Durante estas fechas, los municipios suelen organizar actos oficiales, actividades culturales y celebraciones comunitarias para recordar los orígenes del lugar.
Por lo tanto, el feriado no es nacional, sino que alcanza únicamente a esa localidad y a organismos públicos vinculados al distrito.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Durante marzo también se conmemoran otras fechas locales en diferentes partidos y localidades bonaerenses:
Partidos de Buenos Aires
Bragado – 5 de marzo: aniversario fundacional
Patagones – 7 de marzo: Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica
Zárate – 19 de marzo: aniversario fundacional
General Alvear – 19 de marzo: fiesta patronal
Daireaux – 19 de marzo: fiesta patronal
Florentino Ameghino – 21 de marzo: aniversario fundacional
Las Flores – 25 de marzo: aniversario fundacional
General Guido – 28 de marzo: aniversario fundacional
Localidades de Buenos Aires
Álvarez Jonte (Punta Indio) – 1 de marzo: aniversario fundacional
Moquehuá (Chivilcoy) – 1 de marzo: aniversario fundacional
Bolívar – 2 de marzo: aniversario fundacional
Curarú (Carlos Tejedor) – 10 de marzo: aniversario fundacional
Quenumá (Salliqueló) – 17 de marzo: aniversario fundacional
Patricios (Nueve de Julio) – 17 de marzo: aniversario fundacional
Mariano Alfonzo (Pergamino) – 17 de marzo: fiesta patronal
Verónica (Punta Indio) – 18 de marzo: aniversario fundacional
Arenaza (Lincoln) – 19 de marzo: aniversario fundacional y patronal
Dudignac (Nueve de Julio) – 19 de marzo: fiesta patronal
Salliqueló – 19 de marzo: fiesta patronal
Santa Regina (General Villegas) – 19 de marzo: fiesta patronal
Gorchs (General Belgrano) – 19 de marzo: fiesta patronal
Villanueva (General Paz) – 19 de marzo: fiesta patronal
Morea (Nueve de Julio) – 21 de marzo: aniversario fundacional
Arroyo Venado (Guaminí) – 22 de marzo: aniversario fundacional
San Germán (Puán) – 23 de marzo: aniversario fundacional
La Angelita (General Arenales) – 25 de marzo: fiesta patronal
Timote (Carlos Tejedor) – 25 de marzo: aniversario fundacional
Juan N. Fernández (Necochea) – 28 de marzo: aniversario fundacional
Colonia Alberdi (Leandro N. Alem) – 29 de marzo: aniversario fundacional
Guanaco – 14 de marzo: aniversario fundacional
Paraje Energía (Necochea) – 19 de marzo: fiesta patronal
En algunos casos, cuando la fecha coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, se declara simplemente día no laborable administrativo.
Feriados inamovibles
1 de enero: Año Nuevo
3 y 4 de marzo: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural