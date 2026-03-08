8 de marzo de 2026 Inicio
Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

El calendario de asuetos 2026 en Argentina incluye jornadas inamovibles, trasladables y con fines turísticos. En algunos casos también se suman celebraciones locales en distintos partidos y localidades, que determinan qué sectores tendrán asueto.

  • Confirman un feriado el martes 10 de marzo de 2026 en una localidad bonaerense.
  • La fecha se debe al aniversario fundacional de Curarú, en el partido de Carlos Tejedor.
  • El asueto alcanza principalmente a administración pública, escuelas y dependencias locales.
  • En el sector privado la adhesión es optativa y depende de cada empleador.

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables.
Cuáles son las localidades de Buenos Aires que tendrán feriado en marzo 2026

En este caso, el segundo martes del mes habrá asueto en una localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, debido a la conmemoración de su aniversario fundacional.

Como suele ocurrir con estas fechas, se trata de un feriado de alcance local, por lo que la medida impacta principalmente en la administración pública y algunos servicios de esa región, mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador. Este tipo de jornadas suelen declararse para celebrar la historia y la identidad de cada comunidad.

Curarú, Carlos Tejedor

Por qué será feriado el martes 10 de marzo en 2026

El descanso del martes 10 de marzo responde al aniversario fundacional de Curarú, una localidad del partido bonaerense de Carlos Tejedor. Durante estas fechas, los municipios suelen organizar actos oficiales, actividades culturales y celebraciones comunitarias para recordar los orígenes del lugar.

Por lo tanto, el feriado no es nacional, sino que alcanza únicamente a esa localidad y a organismos públicos vinculados al distrito.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Durante marzo también se conmemoran otras fechas locales en diferentes partidos y localidades bonaerenses:

Partidos de Buenos Aires

  • Bragado – 5 de marzo: aniversario fundacional
  • Patagones – 7 de marzo: Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica
  • Zárate – 19 de marzo: aniversario fundacional
  • General Alvear – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Daireaux – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Florentino Ameghino – 21 de marzo: aniversario fundacional
  • Las Flores – 25 de marzo: aniversario fundacional
  • General Guido – 28 de marzo: aniversario fundacional

Localidades de Buenos Aires

  • Álvarez Jonte (Punta Indio) – 1 de marzo: aniversario fundacional
  • Moquehuá (Chivilcoy) – 1 de marzo: aniversario fundacional
  • Bolívar – 2 de marzo: aniversario fundacional
  • Curarú (Carlos Tejedor) – 10 de marzo: aniversario fundacional
  • Quenumá (Salliqueló) – 17 de marzo: aniversario fundacional
  • Patricios (Nueve de Julio) – 17 de marzo: aniversario fundacional
  • Mariano Alfonzo (Pergamino) – 17 de marzo: fiesta patronal
  • Verónica (Punta Indio) – 18 de marzo: aniversario fundacional
  • Arenaza (Lincoln) – 19 de marzo: aniversario fundacional y patronal
  • Dudignac (Nueve de Julio) – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Salliqueló – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Santa Regina (General Villegas) – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Gorchs (General Belgrano) – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Villanueva (General Paz) – 19 de marzo: fiesta patronal
  • Morea (Nueve de Julio) – 21 de marzo: aniversario fundacional
  • Arroyo Venado (Guaminí) – 22 de marzo: aniversario fundacional
  • San Germán (Puán) – 23 de marzo: aniversario fundacional
  • La Angelita (General Arenales) – 25 de marzo: fiesta patronal
  • Timote (Carlos Tejedor) – 25 de marzo: aniversario fundacional
  • Juan N. Fernández (Necochea) – 28 de marzo: aniversario fundacional
  • Colonia Alberdi (Leandro N. Alem) – 29 de marzo: aniversario fundacional
  • Guanaco – 14 de marzo: aniversario fundacional
  • Paraje Energía (Necochea) – 19 de marzo: fiesta patronal

En algunos casos, cuando la fecha coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, se declara simplemente día no laborable administrativo.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo de 2026
  • Viernes 10 de julio de 2026
  • Lunes 7 de diciembre de 2026
