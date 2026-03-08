Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe El calendario de asuetos 2026 en Argentina incluye jornadas inamovibles, trasladables y con fines turísticos. En algunos casos también se suman celebraciones locales en distintos partidos y localidades, que determinan qué sectores tendrán asueto. Por + Seguir en







Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un feriado el martes 10 de marzo de 2026 en una localidad bonaerense.

La fecha se debe al aniversario fundacional de Curarú, en el partido de Carlos Tejedor.

El asueto alcanza principalmente a administración pública, escuelas y dependencias locales.

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: el calendario de días libres suma nuevas jornadas no laborables en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se debe?

En este caso, el segundo martes del mes habrá asueto en una localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, debido a la conmemoración de su aniversario fundacional.

Como suele ocurrir con estas fechas, se trata de un feriado de alcance local, por lo que la medida impacta principalmente en la administración pública y algunos servicios de esa región, mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador. Este tipo de jornadas suelen declararse para celebrar la historia y la identidad de cada comunidad.

Curarú, Carlos Tejedor Por qué será feriado el martes 10 de marzo en 2026 El descanso del martes 10 de marzo responde al aniversario fundacional de Curarú, una localidad del partido bonaerense de Carlos Tejedor. Durante estas fechas, los municipios suelen organizar actos oficiales, actividades culturales y celebraciones comunitarias para recordar los orígenes del lugar.

Por lo tanto, el feriado no es nacional, sino que alcanza únicamente a esa localidad y a organismos públicos vinculados al distrito.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Durante marzo también se conmemoran otras fechas locales en diferentes partidos y localidades bonaerenses: Partidos de Buenos Aires Bragado – 5 de marzo: aniversario fundacional

Patagones – 7 de marzo: Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

Zárate – 19 de marzo: aniversario fundacional

General Alvear – 19 de marzo: fiesta patronal

Daireaux – 19 de marzo: fiesta patronal

Florentino Ameghino – 21 de marzo: aniversario fundacional

Las Flores – 25 de marzo: aniversario fundacional

General Guido – 28 de marzo: aniversario fundacional Localidades de Buenos Aires Álvarez Jonte (Punta Indio) – 1 de marzo: aniversario fundacional

Moquehuá (Chivilcoy) – 1 de marzo: aniversario fundacional

Bolívar – 2 de marzo: aniversario fundacional

Curarú (Carlos Tejedor) – 10 de marzo: aniversario fundacional

Quenumá (Salliqueló) – 17 de marzo: aniversario fundacional

Patricios (Nueve de Julio) – 17 de marzo: aniversario fundacional

Mariano Alfonzo (Pergamino) – 17 de marzo: fiesta patronal

Verónica (Punta Indio) – 18 de marzo: aniversario fundacional

Arenaza (Lincoln) – 19 de marzo: aniversario fundacional y patronal

Dudignac (Nueve de Julio) – 19 de marzo: fiesta patronal

Salliqueló – 19 de marzo: fiesta patronal

Santa Regina (General Villegas) – 19 de marzo: fiesta patronal

Gorchs (General Belgrano) – 19 de marzo: fiesta patronal

Villanueva (General Paz) – 19 de marzo: fiesta patronal

Morea (Nueve de Julio) – 21 de marzo: aniversario fundacional

Arroyo Venado (Guaminí) – 22 de marzo: aniversario fundacional

San Germán (Puán) – 23 de marzo: aniversario fundacional

La Angelita (General Arenales) – 25 de marzo: fiesta patronal

Timote (Carlos Tejedor) – 25 de marzo: aniversario fundacional

Juan N. Fernández (Necochea) – 28 de marzo: aniversario fundacional

Colonia Alberdi (Leandro N. Alem) – 29 de marzo: aniversario fundacional

Guanaco – 14 de marzo: aniversario fundacional

Paraje Energía (Necochea) – 19 de marzo: fiesta patronal En algunos casos, cuando la fecha coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, se declara simplemente día no laborable administrativo. Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo de 2026

Viernes 10 de julio de 2026

Lunes 7 de diciembre de 2026