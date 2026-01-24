Un grupo de trabajadores tendrá este descanso extendido en el fin del primer mes del 2026 que permitirá hacer una escapada.

El lunes 26 de enero será feriado en la localidad de Salto, que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 26 de enero , que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el último descanso extendido del primer mes del 2026 para estos trabajadores.

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Los argentinos alcanzados por esta jornada no laborable tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que contarán con un receso adicional de 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas del año calendario .

Un grupo de trabajadores tendrá este descanso extendido en el fin del primer mes del 2026 que permitirá hacer una escapada. A continuación te contamos más detalles de a quiénes le compete .

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional , sino de un asueto para algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires , donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año .

El lunes 26 de enero será feriado en la localidad de Salto , que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero se efectuarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de esta localidad. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles del calendario argentino están definidos por la Ley Nº 27.399. Estas fechas ordenan todo el año laboral y turístico de los argentinos. En 2026 los días de asueto inamovibles son:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriado

Feriados trasladables

La ley 27.399 establece que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes pueden ser movidos al lunes siguiente. En 2026 los feriados trasladables son:

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre