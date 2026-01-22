Este será el último fin de semana largo de enero antes del próximo feriado nacional.

El calendario de enero de este 2026 presenta un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes del partido de Salto en la Provincia de Buenos Aires. El lunes 26 de enero se establecerá como día no laborable en esta jurisdicción por celebración patronal, generando el último fin de semana extendido del primer mes del año para trabajadores del sector público de esta comunidad bonaerense durante plena temporada alta de verano.

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

La difusión de este asueto municipal puede favorecer la posibilidad de planificar actividades y escapadas aprovechando esta pausa laboral estratégicamente ubicada en el momento más intenso del período de verano.

Un descanso que se agregue al fin de semana favorece tanto el turismo de cercanía como la participación en eventos culturales, religiosos y gastronómicos organizados por la comunidad. El asueto patronal se suma a las festividades programadas durante el fin de semana previo , permitiendo que los habitantes de Salto celebren plenamente su fecha especial mientras disfrutan del período vacacional característico de enero.

El asueto del lunes 26 de enero responde exclusivamente a la celebración de la festividad patronal del partido de Salto, ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Esta conmemoración honra al santo patrón de la comunidad, constituyendo una fecha emblemática que merece reconocimiento oficial mediante la suspensión de actividades laborales en el ámbito público local, permitiendo la participación masiva de los vecinos en las ceremonias y eventos programados.

La configuración de l fin de semana largo abarcará desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de enero , generando un período de descanso de tres días consecutivos. Esto permitirá la posibilidad de realizar escapadas turísticas aprovechando las altas temperaturas y el período vacacional tradicional de enero.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en el partido de Salto tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en esta jurisdicción suspenderán sus operaciones durante la jornada patronal.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en Salto podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades.

Este será el último fin de semana largo de enero antes del próximo feriado nacional, que recién ocurrirá en febrero con el tradicional doblete de Carnaval los días 16 y 17.

Salto buenos aires Facebook

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos