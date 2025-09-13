13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este exoplaneta está siendo analizado por la NASA: hay una posibilidad de que tenga océanos

Los avances tecnológicos recientes permiten obtener información más precisa, generando debates y teorías sobre qué podría encontrarse en estos mundos distantes.

Por
La NASA se está encargando de la investigación de varios planetas posiblemente habitables

La NASA se está encargando de la investigación de varios planetas posiblemente habitables

El interés por el espacio y los planetas más allá de nuestro sistema solar sigue creciendo en científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), especialmente cuando se trata de mundos que podrían presentar condiciones similares a las de la Tierra. Cada nuevo hallazgo despierta expectativas entre científicos y aficionados de la astronomía por igual.

Los expertos remarcaron que se necesita traer la muestra a la Tierra para confirmar su naturaleza exacta.
Te puede interesar:

Revelación en la NASA: encontraron posibles signos de vida en el pasado de Marte

Los exoplanetas, esos cuerpos celestes que orbitan estrellas lejanas, se estudian con gran detalle para entender su composición, clima y características generales. La posibilidad de que algunos de estos planetas posean elementos fundamentales para la vida ha captado la atención de científicos.

Cómo es el exoplaneta que la NASA investiga por la posibilidad de encontrar océanos

TRAPPIST-1f NASA

TRAPPIST-1e, uno de los siete planetas que giran alrededor de una enana roja ultrafría, se ha convertido en el más investigado de su sistema. Este mundo ocupa una posición estratégica dentro de la zona habitable de su estrella, lo que permitiría que su superficie tenga temperaturas compatibles con la presencia de agua líquida.

No obstante, sin una atmósfera que regule la presión, filtre la radiación y retenga elementos esenciales como oxígeno o nitrógeno, la posibilidad de vida se complica. Por ello, la prioridad es determinar si este manto gaseoso existe efectivamente.

Los primeros estudios realizados con el telescopio James Webb ofrecieron resultados desconcertantes. Los modelos sugieren que los datos podrían coincidir tanto con una superficie desnuda como con una atmósfera rica en nitrógeno, pero ninguna de las hipótesis explica por completo todas las señales detectadas, que podrían estar influenciadas por la actividad de la estrella.

La incertidumbre persiste, y solo con la acumulación de nuevas observaciones se podrá avanzar en la comprensión del planeta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El planeta rojo, otra vez bajo la mira.

La NASA confirmó que encontró posibles rastros de vida en Marte

Este agujero negro podría contener claves de cómo se origió el universo, aseguran expertos de la NASA

Este agujero negro que descubrió la NASA desafía el inicio del universo: cuál es el motivo

Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense

Hace 14 minutos
Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 21 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 22 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 23 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 23 minutos