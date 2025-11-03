Día Mundial del Sándwich: 6 lugares para comer los mejores sándwiches

Uno de los clásicos preferidos de los argentinos. Con panes caseros y combinaciones llenas de sabor, los sándwiches cobran protagonismo.

Este lunes se celebra el Día Mundial del Sándwich , uno de los clásicos preferidos de los argentinos. En este artículo, 6 lugares para comer los mejores sándwiches en Buenos Aires.

Pizza Cero, con más de 40 años de historia en una icónica esquina de Recoleta, mantiene intacto su espíritu porteño. Sus pizzas a la piedra son un clásico, perfectas para disfrutar en las mesas sobre la vereda mientras el bar, de estilo art déco, envuelve con su elegancia y las obras de arte que visten sus paredes. Un rincón donde la tradición y el buen gusto se encuentran desde hace décadas.

Los sándwiches: Con panes caseros horneados en la casa y combinaciones llenas de sabor, los sándwiches cobran protagonismo. El Ciabattin, con cuadril grillado y chimichurri; el Choripán de campo, con chorizo asado y salsas criollas, o el Veggie, con vegetales salteados en soja, son algunas de las opciones que se suman al Panini de bondiola y al Milanga con milanesa y cheddar. Todos se sirven con papas crocantes y hojas verdes.

RESTAURANT MUSEO EVITA

Entre árboles, enredaderas y luces que se encienden suavemente al caer la tarde, el Restaurant Museo Evita se levanta como un refugio urbano en medio de la ciudad. En su patio con piso de tablero de ajedrez y en el salón que conserva la elegancia de la casona original, el tiempo parece transcurrir más lento. Aquí, la historia y la gastronomía se entrelazan: el aroma de la cocina, el arte que evoca a Eva, el murmullo de la gente que conversa sin prisa.

El restaurante, que funciona en colaboración con el Museo Evita, combina patrimonio y sabor con una propuesta gastronómica amplia: desayunos y meriendas exclusivas, menús ejecutivos al mediodía, cenas que celebran la cocina argentina con raíces españolas e italianas y una carta de pastas, carnes y pescados que cambia con las estaciones.

Restaurant Museo Evita - Ciabatta 2

Los sándwiches: Dentro de esa propuesta variada, los sándwiches del Restaurant Museo Evita son una opción ideal para quienes buscan una pausa con sabor y relax. Elaborados con ciabattas caseras —de miga esponjosa y corteza dorada—, se sirven con papas crocantes o ensalada fresca y pueden degustarse tanto en el jardín como en el interior del restaurante. La carta ofrece dos versiones: la ciabatta de pollo, con mousse de palta, tomate y huevo, que combina suavidad y frescura en cada bocado, y la ciabatta de milanesa con lechuga y tomate, un clásico porteño que conquista por su sabor familiar y reconfortante.

También, están presentes en el Té para Tres, una posibilidad que incluye dos minipanes brioche de pastrami y dos minibagel de trucha. Disponibles en la carta de desayuno y merienda, estos sándwiches reflejan la esencia del Museo Evita: una cocina artesanal, sincera y equilibrada, servida en un entorno que invita a detenerse, disfrutar y conectar con lo cotidiano desde otro ritmo.

Dónde: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

DESARMADERO

Con más de 40 canillas en rotación constante, Desarmadero Bar y Desarmadero Session ofrecen una cuidada selección de cervezas elaboradas por productores locales de primera línea. Su propuesta gastronómica, de inspiración casera, incluye tapas calientes, hamburguesas, sándwiches gourmet, ensaladas frescas y platos para compartir, pensados para maridar con cada pinta. Además, la experiencia se complementa con una coctelería de autor que combina clásicos reinterpretados y sabores originales, en un entorno con street art y atmósfera relajada.

Desarmadero - Sándwich de milanesa de nalga (2)

Los sándwiches: Para elegir, ofrecen opciones como el sándwich de mollejas al limón, servido en pan francés con cazuelita de salsa yaya, chimichurri y criolla; el de ojo de bife gourmet, con provolone, palta, cebolla morada y tomate en pan de queso; el de lomito completo, con lechuga, tomate, provolone y huevo frito, o el de milanesa de nalga con queso sardo, tomate, lechuga y cebolla.

Además, sobresalen el sándwich de bondiola braseada en cerveza, con queso cheddar y cebolla caramelizada en pan de papa; el de salmón ahumado en pan brioche con crema de curry, alcaparras, cebollitas y rúcula; el estilo bodegón, con jamón crudo o mortadela con nuez, queso y manteca en pan francés, o el de queso brie en pan vienés con espárragos, tapenade, tomates secos y rúcula.

Dónde: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La Terraza de La Carbonera se presenta como una opción en San Telmo que combina historia, arquitectura y una propuesta culinaria porteña contemporánea en un entorno único.

Situada en el último nivel de un edificio con más de un siglo de antigüedad, su diseño arquitectónico destaca por una estructura completamente vidriada y ofrece vistas panorámicas del emblemático barrio. Su oferta gastronómica abarca desde desayunos con panadería y pastelería artesanal, hasta almuerzos estacionales, meriendas, el tradicional momento del vermú y cenas al fuego, donde técnicas como la brasa, el rescoldo, la chapa y el horno a leña imprimen un sello distintivo.

La Terraza de la Carbonera - pita de gírgolas (1)

Los sándwiches: El Club Sandwich de vitello es una reinterpretación de un clásico porteño, preparado con ojo de bife asado y servido en un pan artesanal, acompañado de vegetales frescos y aderezos únicos. Para quienes prefieren opciones vegetarianas, ofrecen el pita de gírgolas asadas con pimentón ahumado, tomillo fresco y jugo de limón con yogur griego especiado.

Dónde: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

COPETÍN

Desde el año pasado, Copetín invita a conectarse con la nostalgia y con los años sesenta con su propuesta vintage. Ubicado en una emblemática esquina triangular en Villa Devoto —donde se encontraba en otros tiempo el conocido bar “La Manzanita”—, transporta con su ambientación y una carta en la que se destacan los clásicos copetines (que incluyen reversiones sorpresa), platitos para picar, tortillas con toppings, pizzas napoletanas y los originales sándwiches de pan de pizza. Los vermuts clásicos completan la experiencia retro.

Copetín - Sándwich de polpettas

Los sándwiches: La casa sorprende con una gran variedad de sándwiches elaborados con la misma masa de las pizzas, pan que es cocido en el mismo horno. Entre las opciones, que pueden disfrutarse ahí o se pueden llevar, los más pedidos son el Especial Copetín, una canoa de masa madre rellena con Philly Cheese, huevos estrellados y queso gratinado; el de vitel, con huevo, verdes y tomatitos; el de polpettas, con marinara, mozzarella y pesto, y el Homenaje a la fugazzeta, con cebolla caramelizada, mozzarella, cebolla asada, queso sardo y un toque de orégano.

Dónde: Fernández de Enciso 4370, Villa Devoto.

EL RETORNO

Con más de treinta años en Villa Adelina, El Retorno,se presenta como un clásico de barrio donde la parrilla manda y la hospitalidad se siente en cada mesa. Su carta celebra cortes a la brasa —vacío, entraña, bife de chorizo y tira de asado— junto a achuras y picadas pensadas para compartir.

Las milanesas, generosas y en variantes clásicas o rellenas, son otro sello distintivo que convoca familias y grupos. También ofrece pastas caseras y platos reconfortantes que funcionan como alternativas equilibradas. Su menú de mediodía propone varias opciones rápidas y económicas para el almuerzo semanal, mientras que entre semana hay promociones para disfrutar con amigos.

EL RETORNO - SANDWICH POLLO CRISPY 3

Los sándwiches: Simples pero contundentes, los sándwiches ocupan un lugar destacado dentro de su propuesta y condensan el espíritu del restaurante: sabor, tradición y producto bien tratado. El de pollo crispy, elaborado con pechuga apanada en cereales, combina crocancia y jugosidad en cada bocado, acompañado por aderezos suaves que realzan su sabor. El de lomo a la plancha es un clásico infalible: carne cocida a punto, con provoleta gratinada, rúcula fresca y salsa Stacker, todo dentro de un pan ciabatta casero. Ambos se sirven con papas rústicas doradas.

Dónde: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.