Esto le pasa al cuerpo si comés zucchini todos los días: tenés que saberlo sí o sí

El zucchini se convirtió en uno de los vegetales más versátiles dentro de la cocina cotidiana. Su sabor suave y su alto contenido de agua lo vuelven un alimento ideal para quienes buscan mantener una dieta saludable con opciones que también cuentan con un buen sabor. Además, es fácil de preparar, económico y combina con infinidad de platos, desde guarniciones hasta preparaciones principales.

Su bajo aporte calórico y su gran valor nutritivo hacen que el zucchini sea recomendado por nutricionistas en planes de control de peso. Al ser una fuente natural de fibra y minerales, contribuye a mejorar la digestión y a mantener el organismo hidratado , especialmente durante los meses cálidos.

Consumirlo con frecuencia puede aportar beneficios notables para la salud, tanto a nivel digestivo como cardiovascular. Además, su riqueza en vitaminas y antioxidantes lo convierte en una alternativa natural para el cuidado de la piel y la vista, dos aspectos que suelen deteriorarse con el paso del tiempo.

Incorporar zucchini a la alimentación diaria puede tener efectos positivos en distintos sistemas del cuerpo. Su elevado contenido de agua y fibra mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y favorece la sensación de saciedad. Por esta razón, se recomienda especialmente en dietas destinadas a controlar el peso corporal.

Además, su aporte de v itamina C, ácido fólico y minerales esenciales como el potasio, magnesio y fósforo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mantener una buena función muscular y nerviosa. Su bajo contenido en sodio y su capacidad diurética lo convierten en un alimento ideal para reducir la retención de líquidos y equilibrar la presión arterial.

El zucchini también contiene antioxidantes naturales, entre ellos la luteína y la zeaxantina, que protegen las células oculares frente al envejecimiento y disminuyen el riesgo de cataratas o degeneración macular. Su consumo frecuente mejora el cuidado de la vista y la salud cutánea, ya que promueve la regeneración de tejidos.

zucchini Freepik

Por otro lado, su fibra soluble ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre, disminuyendo la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Además, sus mucílagos, un tipo de fibra que mejora la digestión, lo hacen un alimento muy bien tolerado por personas con molestias gástricas.

Pese a esto, quienes padecen insuficiencia renal deben moderar su consumo o consultar a un médico, debido a su concentración de potasio. En general, el zucchini puede disfrutarse crudo, al horno, hervido o a la plancha, siempre evitando cocciones largas que puedan reducir su valor nutritivo.