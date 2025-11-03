IR A
AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

La icónica banda australiana confirmó que visitará Buenos Aires durante el Power Up Tour, que también recorrerá Brasil, Chile y México. Su último recital en el país fue en diciembre de 2009.

La icónica banda de rock australiana AC/DC anunció que vuelve a la Argentina después de 16 años. Tras semanas de rumores, este lunes se confirmó que el Power Up Tour visitará América Latina a principios de 2026, con paradas en San Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

El show en nuestro país será el 23 de marzo en el Estadio Monumental, el mismo lugar donde tocaron durante su última visita, en diciembre de 2009. En aquella ocasión se trató de una serie de tres recitales que quedó inmortalizada en Live at River Plate, el álbum y DVD que se lanzó en 2012.

Para el año que viene, por el momento, hay un solo show confirmado. La banda invitada para la previa será The Pretty Reckless, encabezada por Taylor Momsen. Las entradas saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana a través de la plataforma All Access.

Noticia en desarrollo.-

