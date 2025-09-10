La NASA confirmó que encontró posibles rastros de vida en Marte Científicos de la agencia espacial estadounidense explicaron la presencia de una "biofirma", recolectada por el róver Perseverance. "Esta muestra es la mejor candidata hasta la fecha para proporcionar evidencia de vida microbiana antigua en Marte", expresaron. Por







El planeta rojo, otra vez bajo la mira. Roca donde fue tomada la muestra. NASA/JPL-Caltech/MSSS

La NASA anunció que encontró posibles rastros de vida en el planeta Marte, a partir de detectar la presencia de una "biofirma" recolectada por el róver Perseverance. A pesar de que tienen que esperar que la muestra llegue a la Tierra para confirmar su origen, se trata de la "mejor candidata hasta la fecha para proporcionar evidencia de vida microbiana", explicaron.

"Este hallazgo de Perseverance, es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible biofirma en el Planeta Rojo es un descubrimiento revolucionario que ampliará nuestra comprensión de Marte", explicó Sean Duffy, administrador interino de la agencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAMars/status/1965798444322459757&partner=&hide_thread=false After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8 pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025 Esta muestra fue recolectada de una roca llamada "Cascada Cheyava", el año pasado, en el Cañón de Zafiro. "Una biofirma potencial es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico, pero que requiere más datos o estudios adicionales antes de poder llegar a una conclusión sobre la ausencia o presencia de vida", explicaron desde la NASA.

Según explicaron el rover descubrió rocas sedimentarias compuestas por arcilla y limo, que "en la Tierra, son excelentes preservadores de la vida microbiana pasada. También son ricas en carbono orgánico, azufre, hierro oxidado (óxido) y fósforo".

"La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano", afirmó Joel Hurowitz, científico de Perseverance.