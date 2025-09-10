10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La NASA confirmó que encontró posibles rastros de vida en Marte

Científicos de la agencia espacial estadounidense explicaron la presencia de una "biofirma", recolectada por el róver Perseverance. "Esta muestra es la mejor candidata hasta la fecha para proporcionar evidencia de vida microbiana antigua en Marte", expresaron.

Por
El planeta rojo

El planeta rojo, otra vez bajo la mira.

Roca donde fue tomada la muestra. 

Roca donde fue tomada la muestra. 

NASA/JPL-Caltech/MSSS

La NASA anunció que encontró posibles rastros de vida en el planeta Marte, a partir de detectar la presencia de una "biofirma" recolectada por el róver Perseverance. A pesar de que tienen que esperar que la muestra llegue a la Tierra para confirmar su origen, se trata de la "mejor candidata hasta la fecha para proporcionar evidencia de vida microbiana", explicaron.

Este agujero negro podría contener claves de cómo se origió el universo, aseguran expertos de la NASA
Te puede interesar:

Este agujero negro que descubrió la NASA desafía el inicio del universo: cuál es el motivo

"Este hallazgo de Perseverance, es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible biofirma en el Planeta Rojo es un descubrimiento revolucionario que ampliará nuestra comprensión de Marte", explicó Sean Duffy, administrador interino de la agencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAMars/status/1965798444322459757&partner=&hide_thread=false

Esta muestra fue recolectada de una roca llamada "Cascada Cheyava", el año pasado, en el Cañón de Zafiro. "Una biofirma potencial es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico, pero que requiere más datos o estudios adicionales antes de poder llegar a una conclusión sobre la ausencia o presencia de vida", explicaron desde la NASA.

Según explicaron el rover descubrió rocas sedimentarias compuestas por arcilla y limo, que "en la Tierra, son excelentes preservadores de la vida microbiana pasada. También son ricas en carbono orgánico, azufre, hierro oxidado (óxido) y fósforo".

"La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano", afirmó Joel Hurowitz, científico de Perseverance.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

elon musk ya no es el hombre mas rico del mundo: lo desbanco larry ellison, cofundador de oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

nueva jornada de protestas en francia en rechazo a los ajustes del gobierno: al menos 250 detenidos

Nueva jornada de protestas en Francia en rechazo a los ajustes del Gobierno: al menos 250 detenidos

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 
play

Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 5 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 11 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 13 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 31 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 39 minutos