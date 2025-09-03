3 de septiembre de 2025 Inicio
Violento ataque de una jauría a un hombre: los perros no lo reconocieron, le arrancaron la ropa y casi lo matan

En un principio se creyó que la víctima, que cuenta con antecedentes delictivos, había ingresado a la vivienda para robar. Sin embargo, testigos aseguraron que intentó ayudar a unas mujeres que le habían pedido ayuda para ayudar a cortar unas naranjas.

El hombre tiene antecedentes por delitos contra la propiedad

Un violento momento vivió un hombre que fue atacado por una jauría en un hecho confuso en una casa de la localidad de Yerba Buena, en Tucumán: los perros lo detectaron a una vivienda y lo atacaron, aunque resultó con lesiones leves.

El casó ocurrió este martes al mediodía sobre calle Lamadrid al 2200, donde la mujer propietaria, escuchó los gritos de auxilio y los ladridos. En un principio trascendió que el sujeto identificado como D. L. F., alias Cachito, había ingresado a la vivienda a robar, ya que contaba con antecedentes delictivos.

La dueña de casa sospechó que algo ocurría en el fondo de su vivienda y cuando salió se encontró con la dramática escena: el hombre habría intentado ingresar a la casa trepando la medianera para intentar robar, por lo que llamó al 911. Cuando se acercó al hombre tras advertir la situación, la mujer trató de contener a sus perros y ante la presencia de la Policía reconoció que tiene más de 15 canes de diferentes razas.

Tras el tumulto, cuando la situación se tranquilizó, pidieron auxilio del 107 para el intruso, quien estaba tendido en el suelo con lesiones en distintas partes del cuerpo y pedía ayuda después de saltar la tapia perimetral e irrumpir en la propiedad.

Tal como se puede ver en el video que trascendió en un video viral, el hombre fue brutalmente atacado al punto que los animales lo desnudaron y le produjeron lesiones leves. Además, la mujer estaba con palos intentando calmar a sus mascotas, aunque sin efecto positivo. Finalmente, fueron otros vecinos quienes lograron ahuyentar a los canes al ver la situación.

El hombre fue trasladado a un centro de atención por mordidas de los animales, donde constataron que su salud estaba fuera de peligro. Sin embargo, decidieron derivarlo al Hospital Centro de Salud para mejor control.

Un hombre fue atacado por una jauría: un cambio radical en la historia

Luego que se volviera viral las imágenes, varios testigos de la situación llegaron a señalar que en realidad el hombre no ingresó a robar la vivienda, sino a ayudar a unas mujeres a cortar naranjas para una vecina.

“Según testigos, la dueña de la vivienda había dejado la puerta abierta sin darse cuenta, lo que provocó que los animales salieran al percibir la presencia del muchacho, a quien confundieron con un intruso. Los perros lo atacaron de inmediato y el joven resultó con varias heridas”, agregó detalló el medio Sin Código Tucumán.

El caso quedó catalogado como “tentativa de hurto con escalamiento seguido de lesiones” por los animales, motivo por el cual se puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación y su titular, la Dra. María Paula Bellomino.

Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación confirmaron que la fiscal dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad para D.L.F. y ordenó que se invite a radicar la denuncia correspondiente a la titular de la vivienda.

