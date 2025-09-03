Vladimir Putin desafió a Zelenski: "Si está listo, que venga a Moscú"

El presidente de Rusia aseguró que existe la posibilidad de poner fin a la guerra con Ucrania "si prevalece el sentido común", mediante negociaciones. Además, añadió que "cierta luz al final del túnel" gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.

Tras homenajear 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en China, Vladímir Putin habló con la prensa y desafió a su par ucraniano ante una posible reunión bilateral, desde que comenzó la guerra en 2022: "Si Zelenski está listo, que venga a Moscú".

Además, añadió que " me parece que si prevalece el sentido común, será posible acordar una solución aceptable para poner fin a este conflicto . Esa es mi suposición". Durante los últimos meses crecieron los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para terminar con la guerra.

Tras la reunión que mantuvo con el presidente estadounidense Donald Trump, expresó que " creo que hay una luz al final del túnel. Veamos cómo evoluciona la situación ". Aunque el líder ruso remarcó que " si no tendremos que resolver todas las tareas que tenemos ante nosotros por la fuerza de las armas".

Para quienes no se lo creen: aquí tenéis a Vladímir Putin invitando en Pekín a Volodímir Zelensky a reunirse con él... en Moscú. Porque él a Kiev no va a ir, eso seguro. Podrían quedar a medio camino, en el Donbás. Esto no es serio. pic.twitter.com/2ABVLEEbWN

El martes, Donald Trump aseguró durante una entrevista que estaba " muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo " tras su encuentro en Alaska. Además, acusó a China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos: " Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América ".

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza durante el homenaje los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial , para desafiar al Occidente. Durante el multitudinario desfile militar, los líderes Vladímir Putin y Kim Jong-un encabezaron el despliegue de armamento militar.

El desfile estuvo encabezado por el presidente chino, Xi Jinping, junto a su par ruso, Vladímir Putin y, norcoreano Kim Jong-un, una escena inédita hasta el momento, donde se mostraron los tres juntos en señal de "unidad", según la propaganda oficial.

Desfile China 3-9-25 REUTERS

"El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá", expresó Jinping y, en esta línea añadió que "la humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados en los que todos ganan o los juegos de suma cero".

Los tres líderes se mostraron caminando sobre una alfombra roja, en el marco de las tensiones que tiene Rusia con Estados Unidos y Ucrania, por la guerra en el territorio ruso ucraniano. Durante la ceremonia, el Ejército Popular de Liberación de China exhibió drones submarinos, misiles antibuque y sistemas antimisiles.