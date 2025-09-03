3 de septiembre de 2025 Inicio
Jubilados y organismos de DDHH marchan al Congreso: gran operativo de seguridad

Los adultos mayores dirán presente en la característica manifestación de los miércoles, en reclamo de mejoras en los haberes y el acceso a los remedios. El Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo en los alrededores del Palacio Legislativo.

Fuerte operativo de seguridad en el Congreso. 

Los jubilados llevarán a cabo este miércoles su habitual marcha frente al Congreso de la Nación, en una álgida jornada política marcada acto de Javier Milei en Moreno, donde hablará en el marco del cierre de campaña de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo en los alrededores del Palacio Legislativo, que se encuentra totalmente vallado.

Daniel Garbellini, uno de los involucrados en los audios.
Coimas en ANDIS: inminente apertura del celular de uno de los involucrados

"Estamos viendo como están todos los vehículos con los efectivos de Prefectura Nacional, por lo menos unos 100, en los alrededores. También están los de Policía Federal, Gendarmería", informó desde el lugar el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa La Mañana.

El detalle de la marcha de este miércoles refiere a que los jubilados estarán acompañados por organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas y gremiales como la CTA Autónoma, la UTEP y el Frente de Izquierda.

“Acompañamos a las y los jubilados frente al ajuste, la represión y el abandono, y decimos ‘presente’ junto a quienes luchan por una vida digna después de haberlo dado todo”, expresaron los organismos, que convocaron a través de un comunicado a concentrar a las 15 en la esquina de Rivadavia y Montevideo.

La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por Victoria Villarruel y los jefes de bloque. 

El Senado insistirá con el rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Cómo es el amplio operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires para el acto de Milei en Trujui

En medio del escándalo, Milei posó junto al Gabinete.

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete tras la filtración de los audios

Nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor”, afirmó la intendenta. 
Tensión por el acto de Milei en Moreno: la intendenta le pidió a los vecinos "que no se acerquen"

Karina Milei, hermana del Presidente.

Denuncia por espionaje a Karina Milei: el juez delegó la causa al fiscal Stornelli

El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones en la Gendarmería Nacional.
Ataque a Pablo Grillo: el informe balístico concluyó que el gendarme Héctor Guerrero incumplió el protocolo

