Jubilados y organismos de DDHH marchan al Congreso: gran operativo de seguridad Los adultos mayores dirán presente en la característica manifestación de los miércoles, en reclamo de mejoras en los haberes y el acceso a los remedios. El Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo en los alrededores del Palacio Legislativo.







Fuerte operativo de seguridad en el Congreso.

Los jubilados llevarán a cabo este miércoles su habitual marcha frente al Congreso de la Nación, en una álgida jornada política marcada acto de Javier Milei en Moreno, donde hablará en el marco del cierre de campaña de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo en los alrededores del Palacio Legislativo, que se encuentra totalmente vallado.

"Estamos viendo como están todos los vehículos con los efectivos de Prefectura Nacional, por lo menos unos 100, en los alrededores. También están los de Policía Federal, Gendarmería", informó desde el lugar el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa La Mañana.

El detalle de la marcha de este miércoles refiere a que los jubilados estarán acompañados por organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas y gremiales como la CTA Autónoma, la UTEP y el Frente de Izquierda.