Ovnis, conspiraciones y fenómenos inexplicables: el misterio llega a Buenos Aires

La primera edición de OFFNI Cine Fest reunirá 19 obras de Argentina, España, Francia y Estados Unidos con lo mejor del género.

Una gran posibilidad de acceder a películas y documentales que exploran lo esotérico.

Atención fanáticos y curiosos de los ovnis, fenómenos inexplicables, esoterismo y conspiraciones: por unos días, Buenos Aires será el epicentro para aquellos que quieran compartir el interés por lo anómalo y lo desconocido.

OFFNI Cine Fest 2025 reúne todos esos temas y mucho más, es una gran posibilidad de acceder a películas y documentales, que exploran lo esotérico, conspirativo y paranormal, un espacio gratuito para ver films de calidad y únicos en su especie.

En diálogo con Damián Marsicano , organizador del festival y director del documental La Búsqueda, cuenta que el germen de esta idea nació por casualidad: "Originalmente, queríamos reunirnos tres o cuatro realizadores con películas de temáticas afines para hacer una jornada de proyección. Vimos que, en el último tiempo, se habían estrenado muchísimas producciones con puntos de coincidencia o que exploraban distintos aspectos del misterio y lo anómalo", expresó a C5N.

Si bien esta primera edición será como una muestra de películas y cortos, Marsicano adelantó que para la segunda se realizará una convocatoria abierta. En esta ocasión, los organizadores priorizaron "narrativas con algún elemento anómalo distintivo, sin importar el género formal. Hay ficción y documental; comedia, drama, thriller, suspenso, etc . En todos los casos, las películas comparten un hilo conductor invisible: lo extraordinario" , afirmó el director.

¿Cómo encontraron el público interesado en este tipo de temática? El organizador señaló que hallaron "comunidades aficionadas a la ufología, el esoterismo, lo paranormal y las criaturas, entre otras temáticas, muy ávidas de este tipo de cine, y que no están del todo representadas en los festivales".

Conclave El Cónclave de las Sombras.

"Por otro lado, hay espectadores sueltos que buscan salir de lo convencional y explorar propuestas diferentes, poco presentes en las plataformas. Por eso, el diferencial de OFFNI está en las temáticas que aborda y en la posibilidad de ver películas que difícilmente se encuentren en otros espacios", cerró.

OFFNI Cine Fest 2025: el cronograma completo

La primera edición tendrá lugar en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) durante los tres primeros fines de semana de octubre, con entrada libre y gratuita. Serán nueve jornadas de cine, charlas y propuestas inesperadas que reunirán 19 producciones de Argentina, España, Francia y Estados Unidos.

Viernes 3 de octubre

The Hitchhiker Effect – Dir. Zack Van Eyck – Estreno en Argentina (19:30)

Sábado 4 de octubre

La Búsqueda (el documental más humano sobre la vida extraterrestre) – Dir. Damián Marsicano (18:00)

San Telmo Tapes – Dir. Leandro Bartoletti (20:00)

Plesiousarios Plesiosaurios Vivos de Magrio González e Iris Serrano

Domingo 5 de octubre

La Alegría – Mediometraje de Tomás Pernich (17:30)

El Ataque de los Robots de Nebulosa-5 – Corto de Chema García Ibarra (18:00)

La Segunda Muerte – Largometraje de Santiago Fernández Calvete (18:30)

Viernes 10 de octubre

Que Ton Règne Vienne: Une histoire du Satanisme en France – Documental de Mathias Averty – Estreno en Argentina (19:30)

Las 77 Páginas – Mediometraje de Diego Arandojo y Mauro Savarino (21:30)

Sábado 11 de octubre

El Ucumar – Dir. Octavio Revol Molina (18:00)

Plesiosaurios Vivos – Dir. Magrio González e Iris Serrano – Estreno (20:00)

Panel de discusión sobre criptozoología (21:30)

Domingo 12 de octubre

El Chacal – Mediometraje de Tomás Pernich (17:30)

Bizarrofilia – Dir. Ayi Turzi (18:30) y panel posterior (19:30)

La Segunda Muerte foto 2 (1) (1) La Segunda Muerte de Santiago Fernández Calvete.

Viernes 17 de octubre

El Cónclave de las Sombras – Nuevo largometraje de Leandro Bartoletti (19:30)

Sábado 18 de octubre

Historia de lo Oculto – Dir. Christian Ponce (18:00)

Luz del Uritorco – Dir. Diego Labat – Estreno absoluto (20:00)

Domingo 19 de octubre

Serie de cortometrajes de Osvaldo Ponce y Paul Breen (18:00)

Abductee – Documental de William Hopp – Estreno en Argentina (18:30)

OFFNI CINE FEST está organizado por Damián Marsicano (Panza Films), Alejandro Agostinelli (Factor 302,4), Leandro Bartoletti (300 Films) y José Luis Parada Sabio (La Abadía Áurea).