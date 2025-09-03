Ovnis, conspiraciones y fenómenos inexplicables: el misterio llega a Buenos Aires

Atención fanáticos y curiosos de los ovnis, fenómenos inexplicables, esoterismo y conspiraciones: por unos días, Buenos Aires será el epicentro para aquellos que quieran compartir el interés por lo anómalo y lo desconocido.
La primera edición de OFFNI Cine Fest reunirá 19 obras de Argentina, España, Francia y Estados Unidos con lo mejor del género.
OFFNI Cine Fest 2025 reúne todos esos temas y mucho más, es una gran posibilidad de acceder a películas y documentales, que exploran lo esotérico, conspirativo y paranormal, un espacio gratuito para ver films de calidad y únicos en su especie.
En diálogo con Damián Marsicano, organizador del festival y director del documental La Búsqueda, cuenta que el germen de esta idea nació por casualidad: "Originalmente, queríamos reunirnos tres o cuatro realizadores con películas de temáticas afines para hacer una jornada de proyección. Vimos que, en el último tiempo, se habían estrenado muchísimas producciones con puntos de coincidencia o que exploraban distintos aspectos del misterio y lo anómalo", expresó a C5N.
Si bien esta primera edición será como una muestra de películas y cortos, Marsicano adelantó que para la segunda se realizará una convocatoria abierta. En esta ocasión, los organizadores priorizaron "narrativas con algún elemento anómalo distintivo, sin importar el género formal. Hay ficción y documental; comedia, drama, thriller, suspenso, etc. En todos los casos, las películas comparten un hilo conductor invisible: lo extraordinario", afirmó el director.
¿Cómo encontraron el público interesado en este tipo de temática? El organizador señaló que hallaron "comunidades aficionadas a la ufología, el esoterismo, lo paranormal y las criaturas, entre otras temáticas, muy ávidas de este tipo de cine, y que no están del todo representadas en los festivales".
"Por otro lado, hay espectadores sueltos que buscan salir de lo convencional y explorar propuestas diferentes, poco presentes en las plataformas. Por eso, el diferencial de OFFNI está en las temáticas que aborda y en la posibilidad de ver películas que difícilmente se encuentren en otros espacios", cerró.
La primera edición tendrá lugar en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) durante los tres primeros fines de semana de octubre, con entrada libre y gratuita. Serán nueve jornadas de cine, charlas y propuestas inesperadas que reunirán 19 producciones de Argentina, España, Francia y Estados Unidos.
The Hitchhiker Effect – Dir. Zack Van Eyck – Estreno en Argentina (19:30)
La Búsqueda (el documental más humano sobre la vida extraterrestre) – Dir. Damián Marsicano (18:00)
San Telmo Tapes – Dir. Leandro Bartoletti (20:00)
La Alegría – Mediometraje de Tomás Pernich (17:30)
El Ataque de los Robots de Nebulosa-5 – Corto de Chema García Ibarra (18:00)
La Segunda Muerte – Largometraje de Santiago Fernández Calvete (18:30)
Que Ton Règne Vienne: Une histoire du Satanisme en France – Documental de Mathias Averty – Estreno en Argentina (19:30)
Las 77 Páginas – Mediometraje de Diego Arandojo y Mauro Savarino (21:30)
El Ucumar – Dir. Octavio Revol Molina (18:00)
Plesiosaurios Vivos – Dir. Magrio González e Iris Serrano – Estreno (20:00)
Panel de discusión sobre criptozoología (21:30)
El Chacal – Mediometraje de Tomás Pernich (17:30)
Bizarrofilia – Dir. Ayi Turzi (18:30) y panel posterior (19:30)
El Cónclave de las Sombras – Nuevo largometraje de Leandro Bartoletti (19:30)
Historia de lo Oculto – Dir. Christian Ponce (18:00)
Luz del Uritorco – Dir. Diego Labat – Estreno absoluto (20:00)
Serie de cortometrajes de Osvaldo Ponce y Paul Breen (18:00)
Abductee – Documental de William Hopp – Estreno en Argentina (18:30)
OFFNI CINE FEST está organizado por Damián Marsicano (Panza Films), Alejandro Agostinelli (Factor 302,4), Leandro Bartoletti (300 Films) y José Luis Parada Sabio (La Abadía Áurea).