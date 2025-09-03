3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Senado insistirá con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La reunión de Labor Parlamentaria confirmó que, este jueves desde las 11, se lleve a cabo el debate en el recinto. También, se tratará un proyecto de ley para regular los DNU, entre otros temas. La oposición necesitará reunir dos tercios de los presentes para insistir con el proyecto.

La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por Victoria Villarruel y los jefes de bloque. 

El Senado hizo oficial la sesión del próximo jueves desde las 11 donde la oposición insistirá con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La reunion de Labor Parlamentaria confirmó los detalles del debate en el recinto donde además se tratará un proyecto de ley para regular los DNU, entre otros temas. Se necesitará reunir dos tercios de los presentes para insistir con el proyecto vetado por el Presidente a principio de agosto.

El ministro de Economía habló en el canal de streaming.
En oposición lograría fácilmente el número para insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que obligará al Presidente a promulgarla. La sesión fue acordada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria donde participaron Victoria Villarruel y los diferentes jefes de bloque.

El detalle marca que, la vicepresidenta no predisirá la sesión donde se prevé un fuerte golpe para Gobierno ya que quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. En este caso, el debate será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

F1756911959_Acta de labor parlamentaria 4-9-25 (1)

Entre otro de los temas a tratar, la oposición buscará dar luz verde al proyecto que modifica la Ley 26.122 para ponerle un límite a los DNU de Milei y futuros presidentes. De conseguir los votos necesiarios, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, que ya intentó avanzar con una iniciativa similar en 2024 aunque no logró los consensos necesarios.

El proyecto que se votará en el Senado establece que los DNU deben tratarse en el Congreso en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Actualmente, si los decretos no se tratan, quedan firmes, lo que se conoce como “sanción ficta”. Al poner un límite temporal al tratamiento, se refuerza el control de los legisladores sobre esta herramienta, de la que Milei y otros presidentes hicieron abuso.

