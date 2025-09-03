Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata: dejó una nota y se fue

La joven de 15 años habría sufrido una serie de problemas durante el último tiempo y una pelea con su hermano fue el detonante: “Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero”.

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada desde el domingo en Mar del Plata, luego de abandonar su casa en la madrugada y dejar una nota a modo despedida que preocupa no solo a su familia, sino a toda la ciudad. “Me voy porque creo que es lo mejor para todos”, indicó en una nota.

Nahiara Kimey Gordillo habría tomado la decisión de alejarse de su vivienda por motivos personales , pero su familia radicó una denuncia y solicitaron la ayuda de la comunidad para poder encontrarla.

Según su entorno, en el último tiempo sufrió una serie de problemas que le afectaron y lo que hizo detonar la situación fue una discusión que tuvo con su hermano el viernes. Por lo que se cree que ese fue el motivo final para abandonar la casa entre la medianoche y la madrugada del domingo.

Antes de irse, dejó una nota en una hoja cuadriculada con un fibrón negro y escribió: “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado, pero no puedo más así. Por favor, no me busquen”. Ese mensaje fue publicado en el Canal 8 de Mar del Plata.

La última vez que fue vista tenía puesto un camperón negro marca Nike, zapatillas blancas estilo Jordan que cambiaban de color. Pero, para facilitar su búsqueda, amigos y familiares recorrieron la ciudad y pegaron carteles para ayudar a encontrarla.

Un mes antes de la pelea con su hermano, había abandonado el colegio por problemas con sus compañeras y, desde entonces, iba a acompañar a su padre desde el lunes a trabajar, pero no se llevó a cabo.

Ante esta situación, los padres difundieron un mensaje para hacerle llegar: Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan, así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas. Sabes o por lo menos siempre te hice saber que contás con una familia. Te amamos y estamos muy preocupados por vos. Te estamos buscando y lo vamos a seguir haciendo, y si alguien te ve espero nos avise así te podemos ayudar”.

Luego de esto, hace algunas horas, subió una historia a Instagram para dejar asentado que se encuentra en buenas condiciones: “Estoy bien. Estoy en un lugar seguro, con comida y todo. No quiero que me busquen más, por favor se los pido. Me siento mejor así”.

La familia dudó del mensaje escrito en su cuenta de Instagram: “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”.