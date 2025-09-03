3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata: dejó una nota y se fue

La joven de 15 años habría sufrido una serie de problemas durante el último tiempo y una pelea con su hermano fue el detonante: “Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero”.

Por
Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata.

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata.

Redes sociales

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada desde el domingo en Mar del Plata, luego de abandonar su casa en la madrugada y dejar una nota a modo despedida que preocupa no solo a su familia, sino a toda la ciudad. “Me voy porque creo que es lo mejor para todos”, indicó en una nota.

Te puede interesar:

Violento ataque de una jauría a un hombre: los perros no lo reconocieron, le arrancaron la ropa y casi lo matan

Nahiara Kimey Gordillo habría tomado la decisión de alejarse de su vivienda por motivos personales, pero su familia radicó una denuncia y solicitaron la ayuda de la comunidad para poder encontrarla.

Según su entorno, en el último tiempo sufrió una serie de problemas que le afectaron y lo que hizo detonar la situación fue una discusión que tuvo con su hermano el viernes. Por lo que se cree que ese fue el motivo final para abandonar la casa entre la medianoche y la madrugada del domingo.

Antes de irse, dejó una nota en una hoja cuadriculada con un fibrón negro y escribió: “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado, pero no puedo más así. Por favor, no me busquen”. Ese mensaje fue publicado en el Canal 8 de Mar del Plata.

La última vez que fue vista tenía puesto un camperón negro marca Nike, zapatillas blancas estilo Jordan que cambiaban de color. Pero, para facilitar su búsqueda, amigos y familiares recorrieron la ciudad y pegaron carteles para ayudar a encontrarla.

Un mes antes de la pelea con su hermano, había abandonado el colegio por problemas con sus compañeras y, desde entonces, iba a acompañar a su padre desde el lunes a trabajar, pero no se llevó a cabo.

Ante esta situación, los padres difundieron un mensaje para hacerle llegar: Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan, así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas. Sabes o por lo menos siempre te hice saber que contás con una familia. Te amamos y estamos muy preocupados por vos. Te estamos buscando y lo vamos a seguir haciendo, y si alguien te ve espero nos avise así te podemos ayudar”.

Luego de esto, hace algunas horas, subió una historia a Instagram para dejar asentado que se encuentra en buenas condiciones: “Estoy bien. Estoy en un lugar seguro, con comida y todo. No quiero que me busquen más, por favor se los pido. Me siento mejor así”.

La familia dudó del mensaje escrito en su cuenta de Instagram: “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hallaron una avioneta incendiada en Santiago del Estero.

Santiago del Estero: hallaron una avioneta incendiada y demoraron a tres hombres

Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

play

Brutal persecución y choque en Autopista Dellepiane: una camioneta recibió 19 disparos

La mujer se llamaba Elizaveta Gushchina.

Una mujer quiso sacarse una foto a 90 metros de altura, cayó y murió frente a su hijo

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y debieron evacuar a cientos de personas.

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y evacuaron a cientos de personas

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

Javier Milei brindó una nueva entrevista a un medio internacional desde Casa Rosada.

Milei, en la previa del cierre de campaña en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Hace 8 minutos
play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 24 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 24 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 24 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 34 minutos