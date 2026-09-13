13 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es el truco casero que agrega un tenedor cerca del módem para mejorar el WiFi

Una práctica que circula en redes propone una forma llamativa de intervenir la conexión desde un rincón de la casa.

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Conocé de que se trata el truco del tenedor en el módem.

Conocé de que se trata el truco del tenedor en el módem.

Generado con IA
  • Un curioso método casero ganó popularidad como alternativa para mejorar la conexión.
  • La propuesta se basa en aprovechar las propiedades de ciertos materiales.
  • El truco busca llevar la señal hacia sectores más alejados de la vivienda.
  • Su particular forma de aplicarlo despertó la curiosidad de muchos usuarios.

Cuando la conexión empieza a fallar justo en la habitación donde más se necesita, cualquier solución rápida parece tentadora. En redes sociales circula un particular truco que propone usar un tenedor y papel aluminio junto al módem para intentar mejorar la señal. La idea es sencilla y no requiere comprar ningún dispositivo, aunque su efectividad genera dudas.

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La técnica consiste en envolver un tenedor con papel aluminio y colocarlo cerca del router. Según quienes la recomiendan, el metal podría actuar como un reflector y dirigir las ondas hacia determinados sectores de la vivienda. De esta manera, se buscaría reducir las zonas donde la señal llega con menor intensidad y conseguir una conexión más estable.

El truco propone usar un tenedor y papel aluminio junto al módem para mejorar la señal.

El truco propone usar un tenedor y papel aluminio junto al módem para mejorar la señal.

Sin embargo, que el truco sea fácil de hacer no significa que realmente funcione. Las redes WiFi domésticas trabajan principalmente en las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz, y un objeto pequeño como un tenedor no tiene las características necesarias para controlar esas ondas de manera efectiva. Por eso, no hay garantías de que el método aumente el alcance o la velocidad de internet.

Como es el truco casero del tenedor cerca del modem de WiFi

La explicación que circula alrededor de este método apunta al papel aluminio como el elemento encargado de reflejar la señal. La teoría plantea que, al envolver el tenedor y ubicarlo junto al módem, las ondas podrían orientarse hacia una zona determinada. En la práctica, las dimensiones y la forma del objeto hacen que no pueda funcionar como una antena diseñada para esa tarea.

Además, colocar elementos metálicos demasiado cerca del router no necesariamente ayuda y hasta podría generar reflejos o interferencias. También es importante no apoyar objetos sobre el equipo ni bloquear sus rejillas de ventilación, ya que el exceso de temperatura puede afectar su funcionamiento y, con el tiempo, reducir la vida útil de sus componentes.

El papel aluminio funcionaría como el elemento encargado de reflejar la señal.

El papel aluminio funcionaría como el elemento encargado de reflejar la señal.

Para conseguir una mejor cobertura, conviene empezar por algo mucho más simple: ubicar el router en un lugar elevado y lo más céntrico posible, lejos de muebles cerrados y objetos grandes. Si el problema persiste en determinadas habitaciones, los repetidores o los sistemas WiFi mesh son alternativas pensadas específicamente para ampliar la señal. Así, el curioso truco del tenedor puede resultar llamativo, pero no reemplaza a las soluciones diseñadas para mejorar la conexión.

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