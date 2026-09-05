5 de septiembre de 2026 Inicio
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Este es el truco para que tu jardín quede lleno de lavandas antes del inicio de la primavera

Con algunos cuidados simples, esta especie puede crecer con fuerza y aportar color y aroma al jardín durante la primavera.

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Conocé el truco para llenar de lavandas tu jardín de cara a la primavera.

Conocé el truco para llenar de lavandas tu jardín de cara a la primavera.

Jardinarium
  • La lavanda es una alternativa ideal para sumar color y aroma al jardín.
  • El período previo a la primavera es clave para preparar su crecimiento.
  • Algunos cuidados básicos pueden favorecer una floración más abundante.
  • Una buena ubicación y condiciones adecuadas favorecen el desarrollo de la planta.

Si buscás una planta que aporte color, aroma y que además no requiera demasiados cuidados, la lavanda puede ser una buena opción para el jardín. Sus características la convierten en una de las especies más elegidas para los espacios exteriores. Con algunos cuidados simples, es posible prepararla durante estas semanas para que llegue a la primavera en buenas condiciones.

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Además de darle un aspecto diferente al jardín, la lavanda tiene varios usos dentro del hogar. Sus flores pueden utilizarse para preparar arreglos florales, saquitos aromáticos para la ropa o elementos para perfumar distintos ambientes. A esto se suma su resistencia, que permite mantenerla sin dedicarle demasiado tiempo a tareas de cuidado.

La landa aporta mucho color y un aroma agradable en tu jardín.

La landa aporta mucho color y un aroma agradable en tu jardín.

Para conseguir una planta saludable, hay un factor que resulta especialmente importante y puede marcar la diferencia en su crecimiento. Se trata de elegir correctamente el lugar donde estará ubicada y asegurarse de que reciba las condiciones que necesita. También es conveniente aprovechar el período previo a la primavera para plantarla y permitir que desarrolle sus raíces.

Cómo es el truco para que tu jardín quede lleno de lavandas

El sol es uno de los principales secretos para favorecer la floración de la lavanda. Lo ideal es ubicarla en un sector donde reciba al menos seis horas de luz solar directa cada día. Si permanece demasiado tiempo en un lugar con sombra, puede desarrollarse, pero tendrá una menor producción de flores y su aroma también puede perder intensidad.

El momento de plantarla también puede influir en su desarrollo. Cuando el riesgo de heladas comienza a disminuir, es posible colocar los plantines de lavanda en el jardín para que tengan tiempo de adaptarse y formar raíces antes de la primavera. Para quienes buscan una alternativa sencilla, los ejemplares de vivero suelen ser más prácticos que las semillas, que necesitan más tiempo y cuidados para germinar.

El sol es un aliado fundamental para mejorar la floración.

El sol es un aliado fundamental para mejorar la floración.

Por último, es importante evitar uno de los errores más comunes: el exceso de agua. La lavanda se adapta bien a períodos secos y necesita un suelo suelto, arenoso y con buen drenaje, donde el agua no quede acumulada. Con varias horas de sol, un terreno adecuado y riegos moderados, la planta podrá crecer con fuerza y llegar al inicio de la primavera en mejores condiciones para ofrecer una floración abundante.

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