Este es el elemento prohibido que muchos no saben que tienen y con el que te pueden desaprobar la VTV

Un detalle externo puede impedir la aprobación. Revisar los accesorios evita sanciones y complicaciones al circular.

Por
Existen elementos que muchas personas pasan por alto y que pueden derivar en el rechazo de la VTV.

Existen elementos que muchas personas pasan por alto y que pueden derivar en el rechazo de la VTV.

  • Un accesorio externo puede ser motivo de rechazo automático en la Verificación Técnica Vehicular.
  • Los guardabarros y paragolpes están sujetos a controles estrictos según la normativa vigente.
  • Elementos sobresalientes o no homologados representan un riesgo y afectan la aprobación.
  • Conocer los criterios de inspección permite evitar observaciones y demoras en la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular es una exigencia obligatoria para circular de manera legal en la Argentina y tiene como finalidad principal garantizar condiciones mínimas de seguridad en los vehículos. Durante la inspección, se evalúan distintos aspectos mecánicos y estructurales que influyen directamente en la seguridad vial.

Esta es una de las historias criminales más recordadas en nuestro país
Te puede interesar:

Quién era Cayetano Santos Godino, el primer asesino serial de Argentina con un famoso apodo

En la provincia de Buenos Aires, el control se realiza siguiendo el Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito. En ese instructivo se detallan los parámetros que deben cumplir la carrocería, los accesorios externos y las modificaciones realizadas sobre el vehículo, con el objetivo de reducir riesgos para conductores, peatones y otros usuarios de la vía pública.

Dentro de esos controles, existen elementos que muchas personas pasan por alto y que pueden derivar en el rechazo de la VTV, aun cuando el funcionamiento general del auto sea correcto.

Mecánico

Cual es el elemento causante de rechazo en la VTV

Uno de los motivos más frecuentes de desaprobación está relacionado con los componentes del guardabarros. La normativa establece que deben encontrarse completos, firmes y en buen estado, sin partes rotas que puedan desprenderse durante la circulación.

No se admite la presencia de accesorios, soportes o guinchos que sobresalgan del contorno del vehículo si no están debidamente homologados. Según el Manual de Procedimientos, cualquier elemento externo que exceda los límites originales y represente un riesgo es considerado un defecto grave.

Durante la revisión, el inspector verifica que no existan roturas que comprometan la seguridad. Daños menores pueden ser tolerados solo si no implican peligro para terceros. En vehículos con modificaciones, también se controla que las adaptaciones respeten las normas vigentes y no alteren la función del guardabarros.

Guardabarro

Qué debés saber sobre los controles en la VTV

Los paragolpes son otro punto clave de la inspección. Deben conservar la altura respecto al piso definida por el fabricante y no presentar deformaciones, faltantes ni piezas con riesgo de desprendimiento. En autos modificados, se toman como referencia límites máximos orientativos de altura para el delantero y el trasero.

También se rechazan defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos que no sean originales o no cuenten con homologación. El control se realiza mediante observación directa y herramientas simples, sin necesidad de equipamiento complejo.

La normativa indica que ningún accesorio puede sobresalir del plano vertical del paragolpes. Soportes u otros agregados externos fuera de regla son motivo de rechazo inmediato. En el caso de camiones y remolques, se verifica además que las piezas coincidan con el límite de la caja y no incorporen elementos prohibidos.

