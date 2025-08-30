Este es el costo que tiene la VTV en septiembre 2025: cuál es la multa por no hacer el trámite

El organismo fiscal conservará los valores vigentes en agosto hasta finales de enero de 2026, dado que la actualización se realiza cada seis meses.

En la provincia de Buenos Aires, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) registró un aumento reciente que alcanza a todas las categorías de vehículos. Este ajuste, ya vigente, modifica los montos que los conductores deben abonar para cumplir con este trámite obligatorio, cuyo objetivo es garantizar la seguridad vial y el buen estado de los automóviles.

A pesar del incremento ya aplicado, la situación para los conductores podría cambiar de manera considerable en los próximos meses. Un proyecto de ley en análisis propone una nueva actualización en el valor de la VTV. Si la iniciativa se aprueba, este ajuste se sumaría al ya vigente, generando un impacto mucho mayor en el presupuesto de los bonaerenses.

En caso de avanzar la propuesta legislativa, los nuevos valores entrarían en vigencia a partir de septiembre . Esto implicaría que los conductores de la provincia enfrentarían un aumento adicional y significativo en el costo de la VTV. La medida busca ajustar el precio del servicio a la realidad económica, aunque su aplicación tendría un efecto fuerte en el gasto anual de los propietarios de vehículos.

A mediados de julio, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires fue ajustado con un aumento del 25,5%. Este incremento se aplicó después de que la tarifa permaneciera congelada desde abril de 2025, lo que representa el primer cambio de precio en varios meses para este trámite obligatorio. El ajuste busca alinear el costo del servicio con la inflación acumulada y los gastos operativos de las plantas verificadoras.

A pesar del aumento ya implementado, el panorama para los conductores podría no terminar allí. Existe un proyecto de ley en discusión que, de ser aprobado, podría introducir una nueva suba en la VTV a partir de septiembre. Esta posible medida se sumaría al incremento del 25,5% ya vigente, generando un impacto adicional en el bolsillo de los bonaerenses y elevando significativamente el costo de la verificación vehicular en los próximos meses.

La incertidumbre sobre la futura tarifa de la VTV se mantendrá hasta que se defina la aprobación del mencionado proyecto de ley. Si bien el costo actual ya refleja un ajuste, la posibilidad de un nuevo aumento a partir de septiembre genera expectativas entre los conductores. Es recomendable estar atento a las novedades legislativas para conocer el valor definitivo del trámite y planificar el gasto correspondiente.

Qué multa podés recibir si no haces la VTV en septiembre 2025

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una obligación legal para todos los conductores en la provincia de Buenos Aires. Este trámite no solo es un requisito para circular, sino que también es una medida de seguridad vital que asegura que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para transitar. No tener la VTV al día expone al conductor a serias consecuencias, más allá del riesgo de accidentes.

El incumplimiento de esta normativa puede resultar en una multa económica considerable. En caso de que un agente de tránsito detenga un vehículo y detecte que no cuenta con la VTV vigente, o que esta se encuentra vencida, procederá a aplicar una sanción. El monto de la multa puede variar, pero las cifras mínimas y máximas son significativas. Las multas por circular sin VTV vigente oscilan entre los $145.200 y los $435.600.

Además de la sanción económica, circular sin la VTV al día puede llevar a la retención de la licencia de conducir y/o del vehículo. En algunos casos, si la infracción se considera grave, las autoridades pueden optar por inmovilizar el automóvil hasta que se regularice la situación. Esto genera no solo un perjuicio económico, sino también un gran inconveniente en la movilidad diaria del conductor.

A partir de septiembre de 2025, con los recientes ajustes de precios de la VTV, es aún más importante para los conductores bonaerenses asegurarse de tener el trámite en regla. El costo de la multa por no cumplir con la verificación es considerablemente más alto que el valor del servicio, que para vehículos de hasta 2500 kg es de $79.640,87. Por lo tanto, la mejor opción es evitar la infracción y circular de manera segura y legal.