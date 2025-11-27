Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en CABA y qué documentos necesitás

La renovación de la Licencia de Conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es un trámite obligatorio e indispensable para quienes deseen seguir manejando dentro del marco legal y, al mismo tiempo, evitar multas o sanciones. Mantener vigente el permiso de conducir constituye una responsabilidad que debe cumplirse de manera periódica, con una frecuencia determinada por factores como el tipo de licencia, la edad del conductor y los plazos de vencimiento inferiores a un año. Cumplir con este procedimiento resulta esencial para asegurar la seguridad vial y la legalidad al momento de circular.

Durante el año 2025, el valor del trámite de renovación volvió a actualizarse, convirtiéndose en un aspecto que muchos conductores deben considerar al planificar la gestión. Es importante que cada persona interesada consulte el arancel vigente, ya que el monto final incluye distintos componentes administrativos y operativos necesarios para emitir la nueva licencia. Conocer la tarifa actual y su composición permite prever el gasto con claridad antes de comenzar el proceso.

Para completar la renovación, no solo es necesario tener presente el costo, sino también conocer la documentación requerida y las condiciones que deben cumplirse para finalizar el trámite. En general, el procedimiento contempla una evaluación de aptitudes psicofísicas y la presentación de documentación personal actualizada. Organizar los papeles necesarios y realizar la gestión dentro de los plazos establecidos son pasos fundamentales para lograr una renovación ágil y sin dificultades, garantizando la continuidad de la circulación sin riesgos de infracciones.

Para renovar la Licencia de Conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el conductor debe cumplir una serie de requisitos obligatorios que certifican su aptitud para continuar al mando de un vehículo. Además de presentar la documentación personal básica —DNI vigente y la licencia anterior—, el trámite se enfoca en la evaluación psicofísica y la verificación de aptitud médica. También es indispensable que no existan deudas por infracciones de tránsito. En ciertos casos, la persona debe realizar una charla obligatoria de seguridad vial o actualizar sus conocimientos mediante un examen teórico-práctico, especialmente para categorías profesionales o cuando la autoridad competente lo solicita.

Un aspecto determinante es el estado de la licencia previa: la renovación corresponde únicamente a conductores cuyo permiso no esté vencido por más de un año. Si el vencimiento supera ese período, el solicitante debe gestionar una licencia nueva, con requisitos y evaluaciones más estrictas, similares a las de un trámite inicial. Además, la edad del conductor influye en el proceso, ya que quienes superan determinados rangos —por lo general 65 o 70 años, según la normativa vigente— enfrentan plazos de vigencia más breves y pueden necesitar informes médicos adicionales para completar la renovación en CABA.

Licencia-conducir-carnet.jpg

Cuál es la documentación para tramitar la licencia de conducir

Para iniciar cualquier trámite vinculado con la Licencia de Conducir en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea la obtención por primera vez o la renovación, la documentación básica e indispensable que se debe presentar es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Es necesario que el DNI corresponda a la versión vigente, con domicilio actualizado y radicado dentro de CABA. Además, se exige la licencia anterior en caso de renovación, o la constancia del grupo sanguíneo cuando se trata de una licencia inicial. Toda la documentación debe encontrarse en regla para avanzar con la solicitud.

Junto con la identificación personal, el proceso requiere cumplir ciertos requisitos que se verifican mediante certificados o constancias específicas. Es obligatorio no registrar deudas por infracciones de tránsito. Antes de asistir al turno, el solicitante debe abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y las tasas administrativas correspondientes al trámite en CABA. Solo con la acreditación de estos pagos y la confirmación de la ausencia de multas se podrá continuar con los exámenes psicofísicos y la evaluación de aptitudes.

licencia-conducirjpg.jpg

Cuánto cuesta el trámite de la licencia de conducir en noviembre 2025

En noviembre de 2025, el costo total del trámite para obtener o renovar la Licencia de Conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se compone de dos aranceles principales y obligatorios. El primero corresponde al Costo de Solicitud de Licencia, identificado como Boleta Única Inteligente (BUI), cuyo valor actualizado asciende a $28.750,00 durante el mes en curso. El segundo pago esencial es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), con un valor fijo de $6.800,00. En conjunto, el monto mínimo que debe afrontar el conductor ronda los $35.550,00 únicamente en tasas oficiales.

Es relevante aclarar que el arancel de la BUI y el CENAT cubren la gestión administrativa básica y el control de antecedentes, pero no contemplan otros costos que podrían aplicarse según la situación individual de cada conductor. Aunque el Gobierno de CABA eliminó algunos estudios complementarios y certificados de legalidad en 2025, si la licencia presenta un vencimiento superior a un año, el proceso demandará trámites adicionales que podrían implicar nuevos gastos. Por este motivo, siempre resulta conveniente consultar los valores actualizados en la web oficial del Gobierno de la Ciudad antes de iniciar la gestión, ya que las tarifas pueden modificarse cada año.