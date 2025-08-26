Este es el requisito que debés cumplir con el volante cuando vas a hacer la VTV Esta funcionalidad debe funcionar de manera continua y con buena intensidad para aprobar la revisión técnica. Su mal uso también puede generar multas elevadas. Por







Las multas varían según la jurisdicción.

Al llevar un auto a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), cada detalle del auto es revisado para garantizar que pueda circular sin riesgos. Pese a eso, muchos conductores desconocen que existe una condición específica vinculada al volante que, si no se cumple, puede significar la desaprobación inmediata del trámite.

La VTV es obligatoria en todo el país y busca reducir accidentes mediante el control de frenos, luces, dirección, suspensión y otros sistemas esenciales. Dentro de estas verificaciones también se incluye un aspecto muchas veces pasado por alto, pero fundamental para la seguridad en las calles, la cual es la correcta funcionalidad de la bocina.

Este dispositivo no solo sirve para aprobar la revisión técnica, sino que resulta muy importante en la prevención de choques, atropellos o maniobras inesperadas. Su ausencia o mal funcionamiento representa un riesgo directo para peatones y conductores, además de una infracción de tránsito penada por ley.

vtv (4).webp Cuál es el requisito del volante que se pide desde la VTV El elemento que los inspectores controlan en el volante es la bocina. Durante la verificación, se le pided al conductor que la accione para comprobar que emite un sonido continuo, uniforme y con la intensidad suficiente para ser escuchado a una distancia adecuada. Si no funciona correctamente, el auto queda automáticamente desaprobado.

El chequeo incluye distintos puntos, como que la bocina no presente interrupciones al sonar, que tenga un volumen lo bastante alto para alertar en la vía pública y que el comando de activación esté al alcance del conductor de manera práctica y segura. Una falla común suele ser un fusible quemado o problemas en el circuito eléctrico, arreglos sencillos que conviene revisar antes de llevar el auto a la planta.