Este es el requisito que debés cumplir con el volante cuando vas a hacer la VTV

Esta funcionalidad debe funcionar de manera continua y con buena intensidad para aprobar la revisión técnica. Su mal uso también puede generar multas elevadas.

Las multas varían según la jurisdicción.

Al llevar un auto a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), cada detalle del auto es revisado para garantizar que pueda circular sin riesgos. Pese a eso, muchos conductores desconocen que existe una condición específica vinculada al volante que, si no se cumple, puede significar la desaprobación inmediata del trámite.

La VTV es obligatoria en todo el país y busca reducir accidentes mediante el control de frenos, luces, dirección, suspensión y otros sistemas esenciales. Dentro de estas verificaciones también se incluye un aspecto muchas veces pasado por alto, pero fundamental para la seguridad en las calles, la cual es la correcta funcionalidad de la bocina.

Este dispositivo no solo sirve para aprobar la revisión técnica, sino que resulta muy importante en la prevención de choques, atropellos o maniobras inesperadas. Su ausencia o mal funcionamiento representa un riesgo directo para peatones y conductores, además de una infracción de tránsito penada por ley.

Cuál es el requisito del volante que se pide desde la VTV

El elemento que los inspectores controlan en el volante es la bocina. Durante la verificación, se le pided al conductor que la accione para comprobar que emite un sonido continuo, uniforme y con la intensidad suficiente para ser escuchado a una distancia adecuada. Si no funciona correctamente, el auto queda automáticamente desaprobado.

El chequeo incluye distintos puntos, como que la bocina no presente interrupciones al sonar, que tenga un volumen lo bastante alto para alertar en la vía pública y que el comando de activación esté al alcance del conductor de manera práctica y segura. Una falla común suele ser un fusible quemado o problemas en el circuito eléctrico, arreglos sencillos que conviene revisar antes de llevar el auto a la planta.

Circular sin bocina no solo impide pasar la VTV, sino que además está considerado un riesgo vial y una infracción de tránsito. La normativa permite utilizarla únicamente en situaciones de peligro real o en áreas rurales. En cambio, su uso indebido, como para reclamar en un peaje, impacientar en un semáforo o apurar a otro conductor, constituye una falta penada por la Ley Nacional de Tránsito.

Las multas varían según la jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan los $32.997, mientras que en la provincia pueden superar los $86.000. Por eso, verificar el estado de la bocina antes de la revisión y usarla de manera responsable son pasos clave tanto para aprobar la VTV como para evitar sanciones.

