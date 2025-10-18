Este destino de Uruguay tiene múltiples atracciones y hasta un zoológico del futuro: de cuál se trata

Este destino de Uruguay tiene múltiples atracciones y hasta un zoológico del futuro: el espacio turístico combina arte, naturaleza e innovación, ¿de cuál se trata?
Cada vez más países de América Latina apuestan por proyectos sostenibles que combinan innovación, turismo responsable y protección ambiental.
Las propuestas ecológicas son cada vez más amplias en Latinoamérica, impulsadas por una conciencia ambiental que crece y se diversifica. En distintos países de la región, emergen proyectos que combinan sostenibilidad, tecnología y participación comunitaria: desde bosques regenerativos gestionados con inteligencia artificial hasta parques naturales que promueven el turismo responsable.
Uruguay es uno de los ejemplos más inspiradores de este cambio. Con destinos como Casupá, que apuesta por un modelo turístico sustentable, el país muestra cómo la innovación puede convivir con el respeto por la biodiversidad. Allí, las experiencias van desde senderos interpretativos y educación ambiental hasta espacios que redefinen la idea de los zoológicos, priorizando el bienestar animal y la conservación de especies. En toda América Latina, la tendencia es clara: la ecología ya no se trata solo de “cuidar el ambiente”, sino de reimaginar la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos con el planeta.
Casupá, localidad del departamento de Florida ubicada sobre la Ruta Nacional 7 (km 110), sorprendió con la apertura de su Parque Zoológico del Futuro, una propuesta innovadora que exhibe animales autóctonos representados en madera, complementados con tecnología de información mediante códigos QR que permiten conocer su hábitat, ecología y curiosidades.
Además de este zoológico simbólico-tecnológico, Casupá ofrece otros atractivos que celebran su identidad cultural y natural:
Para viajar desde Buenos Aires, el trayecto más lógico implica llegar primero a Montevideo o a un punto de conexión en Uruguay por vía aérea o terrestre, y desde allí tomar transporte terrestre hacia Casupá:
Dentro de Uruguay, Casupá cuenta con servicios interdepartamentales de ómnibus que conectan con localidades vecinas y con la ciudad capital del departamento (Florida).