Este destino de Uruguay tiene múltiples atracciones y hasta un zoológico del futuro: de cuál se trata

Este destino de Uruguay tiene múltiples atracciones y hasta un zoológico del futuro : el espacio turístico combina arte, naturaleza e innovación, ¿de cuál se trata?

Las propuestas ecológicas son cada vez más amplias en Latinoamérica, impulsadas por una conciencia ambiental que crece y se diversifica. En distintos países de la región, emergen proyectos que combinan sostenibilidad, tecnología y participación comunitaria: desde bosques regenerativos gestionados con inteligencia artificial hasta parques naturales que promueven el turismo responsable.

Uruguay es uno de los ejemplos más inspiradores de este cambio. Con destinos como Casupá, que apuesta por un modelo turístico sustentable, el país muestra cómo la innovación puede convivir con el respeto por la biodiversidad . Allí, las experiencias van desde senderos interpretativos y educación ambiental hasta espacios que redefinen la idea de los zoológicos, priorizando el bienestar animal y la conservación de especies. En toda América Latina, la tendencia es clara: la ecología ya no se trata solo de “cuidar el ambiente”, sino de reimaginar la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos con el planeta.

Casupá, localidad del departamento de Florida ubicada sobre la Ruta Nacional 7 (km 110), sorprendió con la apertura de su Parque Zoológico del Futuro, una propuesta innovadora que exhibe animales autóctonos representados en madera , complementados con tecnología de información mediante códigos QR que permiten conocer su hábitat, ecología y curiosidades.

Además de este zoológico simbólico-tecnológico, Casupá ofrece otros atractivos que celebran su identidad cultural y natural:

Museo a cielo abierto y circuito de murales que recorre personajes relevantes del lugar.

Los Olivares y Las Mangueras de los Artigas, zonas naturales donde respirar paisaje y conocer vínculos históricos del prócer Artigas con la región.

Espacios culturales como la Casa de la Cultura y el museo de Mevir local, con exposiciones vinculadas al patrimonio regional.

Para viajar desde Buenos Aires, el trayecto más lógico implica llegar primero a Montevideo o a un punto de conexión en Uruguay por vía aérea o terrestre, y desde allí tomar transporte terrestre hacia Casupá:

Buenos Aires → Montevideo: puede hacerse por avión o ferry + ómnibus.

Desde Montevideo, tomar un ómnibus interdepartamental hacia el departamento de Florida.

Luego, subir por la Ruta 7 hasta el km 110, donde se encuentra Casupá.

Dentro de Uruguay, Casupá cuenta con servicios interdepartamentales de ómnibus que conectan con localidades vecinas y con la ciudad capital del departamento (Florida).