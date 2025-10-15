15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo que está enmarcado por las aguas de arroyos

Rodeado por cursos de agua, pinares y espinos, esta pequeña localidad de 200 habitantes es un tesoro escondido en medio de las sierras. Es el destino ideal para los fanáticos de la pesca y el ecoturismo.

Por
Este pueblo está rodeado por numerosos ríos y arroyos.

Este pueblo está rodeado por numerosos ríos y arroyos.

Instagram @sanclementecordoba

Argentina está llena de rincones mágicos y, muchas veces, poco conocidos a pesar de su increíble belleza y atractivo turístico. Escondido en medio de las sierras cordobesas aparece un pueblo enmarcado por las aguas de ríos y arroyos, perfecto para descansar y combatir el calor.

Una capilla en Córdoba, creada por el arquitecto Nicolás Campodónico, fue premiada internacionalmente.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: la capilla escondida que es considerada como la mejor obra religiosa del mundo

Se trata de San Clemente, un pueblito de apenas 200 habitantes ubicado en el Valle de Paravachasca que surgió como posta en el antiguo Camino Real que unía Córdoba con el Valle de Traslasierra. Aún se pueden ver las ruinas de las viviendas de los Comechingones, los primeros habitantes de la región.

Hoy en día, San Clemente vive del turismo y está preparado para recibir a los visitantes con todas las comodidades: hay una hostería, un camping, una estancia y un complejo de cabañas, además de proveedurías y comedores serranos donde la trucha es el plato estrella.

San Clemente, Córdoba

Dónde queda San Clemente

San Clemente queda en el noroeste de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Santa María, unos 72 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y 43 kilómetros al sur de Villa Carlos Paz. Se ubica casi 750 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en San Clemente

La localidad de San Clemente está enmarcada por los arroyos Las Granadillas y Las Tazanas, y por los ríos Suela, San José y San Pedro. La abundante vegetación que hay en sus orillas ayuda a crear rincones de sombra para disfrutar de unos buenos mates entre chapuzón y chapuzón.

También hay muchos senderos rodeados de pinares para pasear a pie, a caballo o en bicicleta. Además, es un lugar perfecto para los fanáticos de la pesca deportiva: es sede del Córdoba Trucha Club, que cría a miles de estos peces por mes en un dique especialmente preparado.

San Clemente Córdoba

Otra visita obligada es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se pueden ver majestuosos cóndores andinos que vuelan muy cerca de los turistas y brindan un espectáculo inigualable. Hay avistaje de aves, de flora y fauna, y otras actividades relacionadas con el ecoturismo.

Cómo llegar a San Clemente

Para llegar a San Clemente en auto desde la ciudad de Córdoba, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección a Villa Carlos Paz y doblar a la izquierda en la salida hacia la Ruta Provincial 45. En la rotonda, hay que continuar por la Ruta Provincial 34, luego la 96 y finalmente la 271.

Otra opción es ir desde Córdoba hasta Alta Gracia por la Ruta Provincial 5, y luego conectar con la 45, la 96 y la 271. En ambos casos, el viaje dura aproximadamente una hora y cuarto. También hay ómnibus que cubren el trayecto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

Este pueblo de Brasil está cerca de Río de Janeiro, es muy pintoresco y la IA lo elige como un destino ideal: cuál es

La Paz destaca por su tranquilidad, su riqueza cultural y su modelo de convivencia.

Este pueblo de Uruguay tiene una celebración única el 17 de octubre y es ideal para visitar

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Una ciudad emplazada en el punto más alto de todo el territorio argentino.

Viajar a Salta: el pueblo que tiene paisajes extremos y noches de cielos nítidos

Se puede llegar en auto, micro o tren en menos de tres horas desde la Ciudad de Buenos Aires.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para desconectar al aire libre en la recta final del 2025

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 7 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 9 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 13 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 15 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 28 minutos