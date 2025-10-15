Turismo en Argentina: el pueblo que está enmarcado por las aguas de arroyos

Rodeado por cursos de agua, pinares y espinos, esta pequeña localidad de 200 habitantes es un tesoro escondido en medio de las sierras. Es el destino ideal para los fanáticos de la pesca y el ecoturismo.

Argentina está llena de rincones mágicos y, muchas veces, poco conocidos a pesar de su increíble belleza y atractivo turístico. Escondido en medio de las sierras cordobesas aparece un pueblo enmarcado por las aguas de ríos y arroyos, perfecto para descansar y combatir el calor.

Se trata de San Clemente, un pueblito de apenas 200 habitantes ubicado en el Valle de Paravachasca que surgió como posta en el antiguo Camino Real que unía Córdoba con el Valle de Traslasierra. Aún se pueden ver las ruinas de las viviendas de los Comechingones, los primeros habitantes de la región.

Hoy en día, San Clemente vive del turismo y está preparado para recibir a los visitantes con todas las comodidades: hay una hostería, un camping, una estancia y un complejo de cabañas, además de proveedurías y comedores serranos donde la trucha es el plato estrella.

San Clemente queda en el noroeste de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Santa María, unos 72 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y 43 kilómetros al sur de Villa Carlos Paz. Se ubica casi 750 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en San Clemente

La localidad de San Clemente está enmarcada por los arroyos Las Granadillas y Las Tazanas, y por los ríos Suela, San José y San Pedro. La abundante vegetación que hay en sus orillas ayuda a crear rincones de sombra para disfrutar de unos buenos mates entre chapuzón y chapuzón.

También hay muchos senderos rodeados de pinares para pasear a pie, a caballo o en bicicleta. Además, es un lugar perfecto para los fanáticos de la pesca deportiva: es sede del Córdoba Trucha Club, que cría a miles de estos peces por mes en un dique especialmente preparado.

Otra visita obligada es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se pueden ver majestuosos cóndores andinos que vuelan muy cerca de los turistas y brindan un espectáculo inigualable. Hay avistaje de aves, de flora y fauna, y otras actividades relacionadas con el ecoturismo.

Cómo llegar a San Clemente

Para llegar a San Clemente en auto desde la ciudad de Córdoba, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección a Villa Carlos Paz y doblar a la izquierda en la salida hacia la Ruta Provincial 45. En la rotonda, hay que continuar por la Ruta Provincial 34, luego la 96 y finalmente la 271.

Otra opción es ir desde Córdoba hasta Alta Gracia por la Ruta Provincial 5, y luego conectar con la 45, la 96 y la 271. En ambos casos, el viaje dura aproximadamente una hora y cuarto. También hay ómnibus que cubren el trayecto.