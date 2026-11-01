La primera salida de Mirtha Legrand tras su doble internación: la foto que muestra cómo está a sus 99 años

La Chiqui, que pasó 18 días internada por una neumonía bacteriana, se reencontró con Juana Viale, Nacho Viale y distintas figuras del espectáculo.

Mirtha Legrand, de 99 años, llegó a la casa de Marcela Tinayre en su auto muy sonriente.

Mirtha Legrand tuvo su primera salida pública después de haber recibido el alta médica, el pasado 6 de octubre, debido a su internación por una neumonía bacteriana: asistió al cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre , que organizó una celebración con temática de Halloween.

La Chiqui llegó a la casa de Marcela en el barrio porteño de Barrio Parque en su auto, acompañada por su nuevo chofer y con una gran sonrisa que denotó su buen ánimo y felicidad de volver a reencontrarse con su familia en una celebración muy especial.

En la visita, la conductora de televisión también se encontró con distintas figuras del espectáculo y compartió una mesa para seis personas junto a su nieta, Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina , entre otros allegados.

En el cumpleaños número 76 de la presentadora también asistieron Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas. La ambientación incluyó una decoración de inspiración mediterránea y distintas mesas distribuidas en el jardín de la propiedad.

La reunión también contó con la presencia Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela y padre de sus hijos; el médico Mauricio D’Alessandro junto a Mariana Gallego; el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Gabriel Oliveri.

Luego del menú y la torta, Marcela encabezó el brindis e hizo referencia que había que celebrar la vida y anunció que la próxima reunión con toda la familia será el 23 de febrero del 2027, el día que la Chiqui cumpla 100 años.

Mirtha Legrand reapareció públicamente tras 18 días de internación

Mirtha Legrand fue dada de alta después el pasado el 6 de octubre después de casi tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía.

Si bien la primera reunión que tuvo fue el día de la madre donde compartió un domingo en familia y de apoco, la diva de los almuerzos está volviendo a hacer todas sus actividades. En ese marco, retomó sus clásicos tés de los domingos con amigos.