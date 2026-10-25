25 de octubre de 2026 Inicio
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Este famoso jugador de Europa les agradeció a los argentinos por el mate y se volvió viral: quién es

El delantero compartió una foto que sorprendió a los hinchas argentinos y generó divertidas respuestas en redes sociales.

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Este famoso jugador europeo subió una foto tomando mate y se volvió viral

Este famoso jugador europeo subió una foto tomando mate y se volvió viral, ¿quién es?

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  • El delantero europeo compartió una publicación disfrutando de un mate.
  • Tres futbolistas argentinos fueron clave para que incorporara esta costumbre.
  • Sus compañeros reaccionaron al posteo con mensajes y referencias al ritual del mate.
  • Los hinchas celebraron la publicación con bromas y pedidos para que obtuviera la ciudadanía argentina.

Un día después de convertir dos goles en la victoria del Manchester City por 3-2 ante el Ipswich Town, Erling Haaland sorprendió a todos al subir una publicación disfrutando de un mate. A lo largo de su carrera, el delantero noruego ha compartido equipo con diferentes jugadores argentinos, quienes le inculcaron este hábito.

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“Gracias @juliaanalvarez @enzojfernandez @gerorulli por introducirme a esta bebida tan rica”, expresó Haaland en el pie de foto. Años atrás, en su etapa en el Borussia Dortmund, el noruego tuvo a su primer compañero argentino, por aquel entonces compartió plantel con el exjugador de Boca Leonardo Balerdi. Pero fue recién en su estadía en Manchester cuando adoptó la bebida.

El vikingo llegó al City en la temporada 2022/23 al igual que Julián Álvarez. Juntos conquistaron dos Premier League y, además, consiguieron la primera y única Champions en la historia del club inglés. Tras la partida de La Araña al Atlético Madrid en 2024, el europeo tuvo que esperar hasta la actual campaña para volver a cruzarse con un argentino. Con las llegadas de Enzo Fernández, con quien tiene una muy buena química tanto dentro como fuera de la cancha, y de Gerónimo Rulli, el delantero terminó de encariñarse con la bebida nacional.

Así fue el posteo viral sobre el mate de Erling Haaland

La publicación de Erling Haaland en Instagram no tardó en sumar reacciones de sus compañeros. Una de las respuestas que más se destacó fue la de Enzo Fernández, quien acompañó su comentario con banderas argentinas y un corazón celeste. “Protocolooooo”, escribió el volante, en una referencia al ritual del mate, que incluye aprender a prepararlo, compartirlo y respetar ciertas costumbres a la hora de tomarlo.

Así fueron los comentarios que recibió el delantero noruego.

Así fueron los comentarios que recibió el delantero noruego.

Julián Álvarez tampoco quiso quedarse afuera del intercambio y le dedicó un afectuoso “Erlingoooo”, acompañado por emojis relacionados con la bebida. El mensaje reflejó la buena relación que mantienen desde la etapa en la que compartieron plantel en el Manchester City. La interacción entre los futbolistas también despertó la participación de los hinchas argentinos, que celebraron que el goleador noruego se sumara a una de las tradiciones más arraigadas del país.

Entre los comentarios que circularon en Instagram, varios usuarios bromearon con la posibilidad de que Haaland se convirtiera en un argentino más. “Ya denle la ciudadanía”, fue una de las frases que resumió el entusiasmo de los hinchas, que también imaginaron al delantero incorporando otras costumbres locales. La publicación convirtió un gesto cotidiano en una divertida interacción entre futbolistas y fanáticos, que aprovecharon la ocasión para darle la bienvenida al mundo del mate.

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