Cómo podría darse la llegada de Tesla a Argentina y qué modelos se venderían La empresa de Elon Musk busca consolidar su presencia en la región y sumar al mercado argentino a su estrategia de expansión. Por Agregar C5N en









Llegada de Tesla a la Argentina, ¿cómo se va a dar y que modelos se venderían? Nov Tech

Tesla avanza con los preparativos para ingresar al mercado argentino.

La empresa ya cuenta con una sociedad local y prepara su estructura comercial.

Dos de sus modelos fueron vistos en distintos puntos de Buenos Aires.

La automotriz busca establecer una base de operaciones para atender a sus futuros clientes. Hace tiempo que Tesla viene dando pasos para su desembarco en Argentina. La empresa fundada por Elon Musk avanzó con la creación de una sociedad local y realizó acciones promocionales con algunos de sus vehículos en distintos puntos de Buenos Aires. El objetivo es desarrollar una estructura que permita vender sus autos y ofrecer servicios asociados.

Uno de los primeros movimientos fue la constitución de Tesla Argentina S.R.L., formalizada el 25 de marzo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 1° de abril. La sociedad tiene su sede en Puerto Madero y contempla actividades que van desde la importación y comercialización de vehículos hasta la venta de repuestos y la prestación de servicios de mantenimiento. También incluye el desarrollo de soluciones digitales y la instalación de infraestructura de carga.

La empresa constituyó la sociedad Tesla Argentina S.R.L. en marzo de este año. Bloomberg Línea El proyecto avanza en un escenario que podría favorecer la incorporación de vehículos electrificados importados. El régimen que permite ingresar determinadas unidades sin pagar el arancel extrazona amplió el precio máximo admitido para los autos eléctricos puros. Esta modificación puede facilitar la llegada de nuevos modelos, aunque todavía falta conocer qué vehículos ofrecerá Tesla en el país, cuáles serán sus precios y cuándo comenzarán las ventas al público.

Cómo será el desembarco de Tesla en Argentina Entre las primeras señales del lanzamiento aparecen el Model 3 y el Model Y, dos vehículos que fueron vistos en lugares como Palermo, Recoleta, Puerto Madero y Vicente López. Según informó el sitio especializado Autoblog Argentina, las unidades se utilizaron para producir material audiovisual destinado a la presentación de la marca en el mercado local. Sin embargo, su presencia no significa que ya esté confirmada toda la oferta comercial.

Por ahora, Tesla no publicó una lista oficial de precios para Argentina ni habilitó un configurador local que permita conocer las versiones disponibles. Por eso, todavía no es posible establecer cuánto costarán los autos ni en qué fecha estarán a la venta. La propuesta definitiva dependerá de las decisiones comerciales de la empresa y de las condiciones bajo las que se concrete la importación de cada modelo.

La empresa todavía no definió ni cuándo llegarán ni cuánto costarán los vehículos. XTB Otro aspecto importante será la atención después de la compra. La compañía comenzó a buscar personal para puestos relacionados con las áreas comerciales, los repuestos y el servicio técnico. La intención es preparar una estructura que permita atender a los clientes, gestionar reparaciones y garantizar el abastecimiento de piezas, una cuestión clave para quienes evalúan comprar un vehículo eléctrico de una marca que recién ingresa al país. De esta manera, la empresa de Elon Musk busca establecer una base de operaciones que acompañe la venta de sus autos con servicios para sus futuros usuarios.