Preocupación: internaron de urgencia a Ian Gillan, cantante de Deep Purple

La hospitalización obligó a la banda a cancelar dos actuaciones que tenía previsto dar este fin de semana en Alemania, en el marco de su tour europeo. La agenda del grupo incluye una presentación en Buenos Aires en diciembre, que ahora se pone en duda.

Ian Gillan, cantante de Deep Purple, fue hospitalizado de urgencia este sábado a los 81 años , lo que obligó a la banda a cancelar dos actuaciones que tenía previsto dar este fin de semana en Alemania, en el marco de su tour europeo. La agenda del grupo incluye una presentación en Buenos Aires en diciembre, que ahora se pone en duda.

"Con gran pesar, Deep Purple debe anunciar que no podrá actuar, tal como estaba previsto, esta noche en el QI Arena (Leipzig) ni mañana por la noche en el Sporthalle (Hamburgo). Esto se debe a una urgencia médica que afecta a Ian Gillan, quien actualmente se encuentra hospitalizado ", comienza el comunicado publicado en redes sociales.

Tanto la banda como sus representantes han mantenido en reserva los detalles específicos del diagnóstico de Gillan, la naturaleza de la afección o qué le pasó exactamente. Tampoco se emitió un parte médico oficial ni se informó cuál es el cuadro de situación que llevó al líder de la mítica banda inglesa a ser trasladado de urgencia .

" Somos conscientes de que este anuncio se produce con muy poca antelación y compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos seguidores por no poder actuar en Leipzig y Hamburgo . Deep Purple y su equipo están trabajando para encontrar una fecha adecuada en la que reprogramar ambos conciertos. Todas las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas funciones. Con todo nuestro cariño y respeto. Deep Purple", continúa el texto publicado en Instagram

Sin embargo, el grupo transmitió tranquilidad al mencionar que ya se encuentran trabajando en la reprogramación de las fechas suspendidas y no suspendió ni canceló las siguientes. Hasta cerrar 2026 le quedan por delante 23 actuaciones, más las dos que deberá reprogramar . Incluso ya sumó una sala de Polonia para actuar en junio del año próximo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deep Purple (@deeppurple_official)

Si la salud de Gillan mejora rápidamente, el 3 de noviembre deberá estar otra vez sobre un escenario, en Dortmund, Alemania. Y en los días siguientes la banda tocará en Berlín, Fráncfort y Nuremberg. Luego partirá hacia Países Bajos, Francia y el Reino Unido. Ya el 5 de diciembre deberá estar en Brasil para un show en San Pablo. Luego Santiago de Chile y más tarde Buenos Aires, donde tiene previsto presentarse el 10 de diciembre en el Movistar Arena. México es la última parada de 2026.

La internación de Gillan ocurre en plena gira mundial de Splat!, que comenzó a principios de agosto en Europa. Casi a fines del año pasado se supo que el vocalista padecía una pérdida severa de visión: conserva únicamente el 30% de su capacidad visual. Pese a esa complicación de salud, meses atrás el legendario vocalista desmintió categóricamente los rumores de un retiro, y aseguró que continuaría arriba de los escenarios mientras mantuviera las fuerzas físicas para hacerlo.

Deep Purple, casi seis décadas de carrera

Deep Purple es una de las bandas británicas más añejas que sostiene una actividad constante. Con dos docenas de discos publicados en casi sesenta años de carrera, el 3 de julio pasado lanzó Splat!, un esperado álbum que volvía hacia las fuentes más rockeras de la banda de inicios de los '70 y que contó con la producción de Bob Ezrin, quien trabajó con artistas de la talla de Pink Floyd, Kiss, Lou Reed y Alice Cooper, entre otros. Tras el estreno, regresó a los escenarios con su flamante material y los temas clásicos de su repertorio, esos que no pueden faltar en ninguno de sus conciertos.

Si bien Purple supo tener varios vocalistas, Gillan es de las voces icónicas del grupo. Se incorporó durante 1969, reemplazando al cantante original, Rod Evans. Su primera etapa terminaría en 1973 para ir en un corto lapso a Black Sabbath. Sin embargo, en ese primer período, su registro vocal quedaría marcado a fuego con discos como In Rock (1970), Fireball (1971), Machine Head (1972) y Who Do We Think We Are (1973).

Deep Purple, casi seis décadas de trayectoria. Jim Rakete

Regresaría a su rol principal con el relanzamiento de la banda en 1984 con el álbum Perfect Strangers. Esa segunda etapa duraría hasta 1989, seguida de una serie de idas y vueltas, aunque sus registros se vieron reflejados en varios álbumes de estudio más.

En nuestro país la banda se presentó una decena de veces. El próximo año se cumplirán treinta años de su primera visita, con un show en el Obras. Desde entonces, regresó y actuó en diferentes contextos: en 1999 para presentar su álbum Abandon, en 2008 para celebrar sus cuatro décadas de vida con un show en el Luna Park, y también en festivales como el Masters of Rock, realizado en el Parque de la Ciudad.