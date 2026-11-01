El duro descargo de Andy Kusnetzoff durante la pelea de sus invitados en PH: "Me siento para el..."

Al borde de las lágrimas y con la voz quebrada, el conductor no quiso pasar desapercibida el tenso momento que vivió con la China Anza y Santiago Maratea y confesó que se sintió incómodo. “Lo quiero decir porque me sentiría muy careta hacer que no pasó nada”, reconoció.

El fuerte enfrentamiento entre Santiago Maratea y China Ansa generó una tensa situación durante la grabación en PH: Podemos Hablar. Si bien el programa continuó, el conductor, Andy Kusnetzoff hizo un duro descargo cargado de total sinceridad delante de sus invitados. “Me siento como el or...”, confesó.

La tensa pelea se dio durante el principio del programa cuando se hizo el clásico Frente a Frente entre los invitados y el influencer tuvo una fuerte actitud ante la pregunta de la periodista de Telefe y éste pidió que no se corte ningún momento de la grabación. Si bien al aire salió todo, también se vio en la pantalla un graph que decía “20 minutos después” donde notaba que fue el tiempo que se tomó para resolver el conflicto y intentar bajar la tensión.

Sin embargo, hubo otro momento que llamó la atención : cuando llegó el turno del fuego , una instancia clásica del programa en la que cada invitado tiene la posibilidad de “quemar” un recuerdo o una situación que quiere dejar atrás, por primera vez, Andy decidió participar y no ocultó sus sentimientos .

Después de darle su momento a la China, Maratea, Rafael Ferro, Benjamín Amadeo y Mercedes Funes, el resto de los participantes, el conductor arrojó su papel al fuego y se sinceró sobre toda la situación previa: “Siento que en este momento tendría que decir: vamos a comer, todo bárbaro. Pero la verdad, siento la necesidad de decirles que me siento como el ort… ”.

Más allá que la periodista de espectáculo intentó calmarlo interrumpiéndolo para decirle que la pasaron bien, Kusnetzoff continuó con sus líneas y señaló: “ No sé si estuve, de alguna forma, pudiendo manejar la situación . No me gusta que él se haya sentido mal y no me gusta que ella se vaya reangustiada. No sé si estuve a la altura . Hice lo que pude, como todos ustedes”.

“De golpe pensé y tantas veces nos quejamos, los periodistas de política que se sientan a agredir, que todo se politiza, y quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación. Lo quiero decir porque me sentiría muy careta hacer que no pasó nada: mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar”, concluyó.

"Se quiso hacer la picante": Santi Maratea dio detalles de su pelea con la China Ansa

Cuando se dio a conocer la pelea durante la grabación, Santiago Maratea admitió que discutió con la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar y confirmó la versión de que ella terminó llorando. Al salir del estudio, el influencer dio su propia mirada del cruce. "Se quiso hacer la picante", sostuvo.

"Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás", afirmó ante Los Profesionales de Siempre. Reconoció además que "hubo enojo" por la indagatoria sobre el 5 por ciento que ganó con la colecta para ayudar a Independiente, y que, como "las emociones estuvieron a flor de piel", la China "se expresó con el llanto".

La grabación se hizo el jueves a la tarde y se verá al aire el sábado. Según Teleshow, los problemas empezaron temprano, porque Maratea llegó tarde y el inicio se demoró. El conflicto estalló en el cara a cara, cuando la periodista le preguntó por sus campañas solidarias y por la recaudación de 2023 para el club de Avellaneda, que alcanzó cerca de 3,5 millones de dólares.