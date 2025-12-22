El hecho ocurrió en la zona oeste de la ciudad, luego de que el conductor del vehículo pactara un encuentro con una trabajadora sexual. Según la mujer, la víctima, quien se habría asomado al coche intempestivamente, es su pareja. El tirador está prófugo.

Un caso de violencia ocurrió en Mar del Plata cuando un hombre que estaba manteniendo sexo con una mujer en su auto baleó a otro que se asomó por la ventanilla y los interrumpió.

Se descompensó, chocó, murió y le robaron la alianza: el desesperado ruego de su hija

Según trascendió este domingo por la madrugada un conductor acordó un encuentro con una trabajadora sexual en la zona de Avenida Champagnat, y luego de estacionar su vehículo para llevar a cabo el encuentro, apareció un hombre que se abalanzó sobre la ventanilla y los comenzó a espiar.

Ello tornó a una fuerte discusión y forcejeo que terminó con el disparo del dueño del auto contra la persona de 30 años que había aparecido. Ahora la Justicia busca intensamente al automovilista, que escapó del lugar luego de abrir fuego contra la pareja de la mujer involucrada.

El proyectil impactó en la cadera del sujeto que se asomó al vehículo, quien terminó siendo derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Ya fue dado de alta.

La mujer, identificada como Débora, declaró ante la Policía y explicó que Sergio, su pareja, “la vigila para que no le pase nada”. “Débora explicó que esa vigilancia la hizo bajar del vehículo, el hombre con el que estaba no me dejaba, forcejeamos y ahí mi pareja interviene con mayor vehemencia, en ese momento el que estaba arriba del vehículo se baja, saca un arma de la cintura, le dispara y escapa”, relató el periodista de C5N en Mañanas Argentinas, Diego Gabriele.

Embed

Tenía sexo dentro de su auto y le disparó a un hombre que apareció: buscan al agresor

El hombre que mantenía sexo con una mujer en su auto le disparó a otro que se asomó por la ventanilla y los estaba observando, escapó del lugar y es buscado por la Justicia.

La causa fue remitida a la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, quien dispuso una carátula de abuso de armas y lesiones, iniciando las diligencias correspondientes.

Ahora, los investigadores analizan imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de Champagnat y Rodríguez Peña para identificar al conductor involucrado que aún no fue identificado.

Además, la Justicia reveló que el hombre que fue baleado tiene procesos penales por hechos como encubrimiento, robo y tentativa de robo, con registros desde el año 2020. Mientras que, la mujer también fue identificada en el hospital y registra antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.