Esta planta de VTV transitoria ya tiene su fecha de apertura: dónde y hasta cuándo estará

La unidad móvil ofrecerá turnos oficiales sin costo extra y permitiendo a los vecinos realizar la verificación obligatoria sin viajar a otros distritos.

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué

  • La planta móvil de la VTV funcionará en Carhué del 14 de enero al 11 de abril de 2026.
  • Los turnos deberán solicitarse exclusivamente a través de la página oficial de la VTV.
  • No habrá atención por orden de llegada: solo con turno previo.
  • Se podrá pagar online al sacar el turno o presencialmente con efectivo, débito o crédito

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué: cuándo abre, cómo pedir turno y dñonde queda?: la localidad ya tiene confirmada la llegada de la VTV, que comenzará a operar el 14 de enero y permanecerá activa hasta el 11 de abril de 2026.

El operativo permitirá que los vecinos realicen la verificación obligatoria sin tener que viajar a otros distritos, descongestionando además los centros fijos de la región.

La instalación de la planta móvil de VTV en Carhué representa una gran ventaja para los vecinos de la zona, ya que permitirá:

  • Evitar traslados a otros distritos para realizar la verificación
  • Reducir demoras y congestión en las plantas fijas cercanas
  • Facilitar la regularización de la documentación vehicular
vtv inspección.jpg

Cuándo estará la planta de VTV en Carhué

  • Apertura: miércoles 14 de enero de 2026
  • Cierre: viernes 11 de abril de 2026
  • Modalidad: planta móvil transitoria
  • Ubicación: Carhué (partido de Adolfo Alsina)

Durante todo el período, el servicio funcionará exclusivamente con turno previo.

Cómo sacar turno para la VTV

  • Los turnos deberán solicitarse únicamente a través del sistema oficial de la VTV.
  • No habrá atención por orden de llegada.
  • El enlace para agendar turno se habilitará en los próximos días en el portal oficial de VTV según la jurisdicción correspondiente.

Opciones de pago para la VTV

Podés abonar la VTV de dos formas:

1. Pago online

Al solicitar el turno en la página oficial de la VTV. Disponible tanto para CABA como para Provincia de Buenos Aires.

2. Pago presencial

En la planta móvil, con las siguientes opciones:

  • Efectivo
  • Tarjeta de débito
  • Tarjeta de crédito (según disponibilidad de la planta)

Requisitos para hacer la VTV

Para completar la verificación, será necesario presentar:

  • Cédula Verde
  • Título de Propiedad (solo en la primera verificación)
  • C.U.I.T. (si corresponde)
  • Documento de identidad del conductor

