Esta planta de VTV transitoria ya tiene su fecha de apertura: dónde y hasta cuándo estará

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué
La planta móvil de la VTV funcionará en Carhué del 14 de enero al 11 de abril de 2026.
Los turnos deberán solicitarse exclusivamente a través de la página oficial de la VTV.
No habrá atención por orden de llegada: solo con turno previo.
Se podrá pagar online al sacar el turno o presencialmente con efectivo, débito o crédito
La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué: cuándo abre, cómo pedir turno y dñonde queda?: la localidad ya tiene confirmada la llegada de la VTV, que comenzará a operar el 14 de enero y permanecerá activa hasta el 11 de abril de 2026.