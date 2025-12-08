Esta planta de VTV transitoria ya tiene su fecha de apertura: dónde y hasta cuándo estará

+ Seguir en

La unidad móvil ofrecerá turnos oficiales sin costo extra y permitiendo a los vecinos realizar la verificación obligatoria sin viajar a otros distritos.

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué : cuándo abre, cómo pedir turno y dñonde queda?: la localidad ya tiene confirmada la llegada de la VTV, que comenzará a operar el 14 de enero y permanecerá activa hasta el 11 de abril de 2026.

El operativo permitirá que los vecinos realicen la verificación obligatoria sin tener que viajar a otros distritos, descongestionando además los centros fijos de la región.

La instalación de la planta móvil de VTV en Carhué representa una gran ventaja para los vecinos de la zona, ya que permitirá:

Durante todo el período, el servicio funcionará exclusivamente con turno previo.

Podés abonar la VTV de dos formas:

1. Pago online

Al solicitar el turno en la página oficial de la VTV. Disponible tanto para CABA como para Provincia de Buenos Aires.

2. Pago presencial

En la planta móvil, con las siguientes opciones:

Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito (según disponibilidad de la planta)

Requisitos para hacer la VTV

Para completar la verificación, será necesario presentar: