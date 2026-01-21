21 de enero de 2026 Inicio
Esta multa de tránsito supera el $1.800.000 y es más común de lo que se cree: cuál es

Los montos actualizados impactan de lleno en los conductores.

El esquema de penalidades se define en base a Unidades Fijas (UF).

  • Las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires registran montos muy elevados en enero de 2026.
  • El exceso de velocidad encabeza el ranking de sanciones y puede superar el millón ochocientos mil pesos.
  • Otras faltas frecuentes, como circular sin VTV o con alcohol en sangre, también alcanzan cifras máximas similares.
  • Existen canales oficiales para consultar, descargar y regularizar las infracciones vigentes.

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires volvieron a llamar la atención por sus valores actualizados para enero del 2026. Algunas infracciones consideradas graves pueden derivar en sanciones económicas que superan ampliamente el millón y medio de pesos.

El esquema de penalidades se define en base a Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta periódicamente y toma como referencia el precio de la nafta. Este sistema busca que las multas mantengan su impacto real en el tiempo y funcionen como un elemento que busque impacto en las conductas de riesgo.

A la hora de repasar el listado, se encuentra que ciertas faltas habituales entre los conductores se ubican entre las más caras, no solo por el monto económico sino también por el peligro que representan para la seguridad vial.

Cuáles son los costos de las multas de tránsito en 2026

Entre las infracciones más severamente sancionadas se encuentra el exceso de velocidad en rutas y autopistas bonaerenses. Circular por encima de los límites permitidos puede implicar multas que van desde $271.050 hasta $1.807.000, según la magnitud del exceso y la evaluación del juez de faltas. Esta conducta se considera de alto riesgo porque reduce el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y aumenta la probabilidad de siniestros viales.

Otros incumplimientos frecuentes también alcanzan cifras altas. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular obligatoria tiene penalidades que oscilan entre $542.100 y $1.807.000. En el mismo rango máximo se ubican las sanciones por manejar con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, así como transitar en contramano o utilizar la banquina de manera indebida.

Las faltas vinculadas a la señalización y la documentación tampoco quedan exentas de montos significativos. Pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar los papeles requeridos o no utilizar cinturón de seguridad o casco puede costar entre $180.700 y $903.500. Usar el teléfono celular al volante también figura entre las infracciones habituales, con multas que llegan hasta $361.400.

Por debajo figuran conductas como circular sin seguro, sin patente o estacionar en lugares prohibidos. En estos casos, las multas parten desde los $90.350 y pueden alcanzar los $180.700, valores que igualmente representan un impacto considerable para los conductores.

Para verificar si existen infracciones registradas, los conductores pueden ingresar al sitio oficial de multas de tránsito de la provincia de Buenos Aires. En ese lugar es posible consultar por DNI o por patente, revisar el detalle de las faltas, descargar el comprobante y acceder a las opciones de pago o descargo disponibles.

