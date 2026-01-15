Los autos que tengan esta falla no podrán pasar la VTV: cuál es

El estado del vehículo define la aprobación del trámite anual. Las tarifas actualizadas ya rigen desde enero.

Este punto es considerado crítico porque incide de manera directa en la seguridad vial.

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que deben realizar autos y motos para confirmar que se encuentran en condiciones adecuadas de seguridad. Su aprobación es muy importante para circular sin inconvenientes y evitar multas de tránsito.

El trámite se realiza de manera anual y evalúa distintos sistemas del vehículo , desde aspectos mecánicos hasta elementos visibles que influyen directamente en la estabilidad y el control durante la conducción. Por ese motivo, un desperfecto puntual puede derivar en el rechazo inmediato del certificado.

Dentro de los factores que más atención reciben durante la inspección, hay uno que se repite con frecuencia y que puede impedir la aprobación si no cumple con los parámetros exigidos por los técnicos.

Uno de los principales motivos de rechazo en la Verificación Técnica Vehicular está relacionado con el estado de los neumáticos. Durante el control, los inspectores analizan el desgaste, la uniformidad de la banda de rodamiento y la presencia de deformaciones visibles.

Si las cubiertas muestran un nivel de uso excesivo o irregular, o presentan daños que comprometen la adherencia al asfalto, la VTV se considera desaprobada. En esos casos, el vehículo no obtiene el certificado hasta que los neumáticos sean reemplazados y se vuelva a realizar la revisión.

Un neumático en mal estado aumenta el riesgo de derrapes, reduce la capacidad de frenado y afecta la estabilidad general del vehículo, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Cuál es el costo de la VTV en en enero 2026

A partir de la Resolución 369/2025, la provincia de Buenos Aires aplicó un incremento del 21,8% en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular, vigente desde el 16 de enero de 2026. El aumento alcanza a autos, motos y remolques, con valores diferenciados según peso y cilindrada.

Para vehículos de hasta 2500 kilos, el costo quedó establecido en $97.057, mientras que aquellos que superan ese peso deben abonar $174.604. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, las tarifas van desde $58.201 hasta $87.302 según el peso total.

Las motos también presentan valores escalonados. Las de más de 50cc y hasta 200cc pagan $38.801, las que van de 200cc a 600cc abonan $58.201 y las de mayor cilindrada deben pagar $77.602 para completar el trámite obligatorio.