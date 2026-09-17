17 de septiembre de 2026 Inicio
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La UBA cuestionó el Presupuesto 2027: "Las prioridades no están en las universidades ni en cumplir el Financiamiento"

El vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, lamentó la baja de recursos y menores erogaciones al sector dispuestas por el Ejecutivo para el próximo año. “Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja", alertó.

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La UBA reclama que se cumpla la ley.

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuestionó este jueves los recortes impuestos a la educación en el Presupuesto 2027, enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados. "Las prioridades no están en las universidades y cumplir la ley", señaló su vicerrector Emiliano Yacobitti.

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El detalle del proyecto establece una asignación de $7,3 billones para las universidades públicas. Dato que se contrapone con lo expuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había planteado que necesita $11 billones, si se tienen en cuenta los salarios, becas y partidas previstas en Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El Presupuesto lo que consolida son las prioridades del Gobierno, y dentro de esas prioridades no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley” de Financiamiento Universitario, resumió Yacobitti, tras conocerse las erogaciones dispuestas para 2027.

En diálogo con Radio Mitre, para Yacobitti, "en el Presupuesto se consolida que el Gobierno tiene pensado no cumplir la ley, ni siquiera que tenga una prioridad”. Luego insistió: “La gran diferencia que hoy existe entre el presupuesto que solicita el CIN y el que propone el Gobierno es el no cumplimiento de los fallos judiciales en materia salarial, tanto para docentes como no docentes, investigadores, profesores”.

Emiliano Yacobitti cuestionó el Presupuesto 2027.

Emiliano Yacobitti cuestionó el Presupuesto 2027.

El vicerrector advirtió que la merma en el presupuesto incide negativamente tanto a docentes como estudiantes. “Esto es muy preocupante, porque no solamente hoy tenés un deterioro en cuanto a las posibilidades que tienen los profesores de ir a dar clase y de los alumnos de asistir por lo que está pasando la pulverización de las becas Progresar, sino que aparte tenés un problema mayor, que es ya no saber dónde ir a reclamar, porque lo que hoy tenemos es una medida cautelar firme”, completó.

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