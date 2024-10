Escándalo en un colegio de San Martín: allanaron la casa del joven que vendía las fotos adulteradas de sus compañeras

La incertidumbre radica en cómo seguirá la situación escolar del acusado, dado que desde la escuela entienden que no pueden desvincularlo a esta altura del año, aunque evalúan sanciones disciplinarias. De todos modos, el joven ya se encuentra marginado y muy resistido tanto por sus compañeras y compañeros como también por las familias del curso.

Escándalo en un colegio de San Martín: los chats del alumno que vendió fotos íntimas de sus compañeras creadas con IA

Tras conocerse el escándalo del joven de 15 años que vendía en plataformas fotos de compañeras de colegio alteradas con inteligencia artificial (IA) se conocieron chats que dan cuenta del procedimiento de la transacción.

Se trata de un estudiante de la localidad de San Martín que descargaba fotos de compañeras de las redes sociales, las editaba o las modificada con IA, y las vendía. En algunos casos descargaban las fotos y las vendía sin modificar. Hay al menos 22 chicas víctimas de entre 13 y 17 años.

La casa del joven fue allanada y le encontraron computadoras y celulares que están siendo investigados por la justicia. La familia del joven lo defienden y aseguran que al chico le robaron el teléfono pero su identidad se descubrió luego de que otro chico se hiciera pasar pon un comprador y descubriera que el joven usaba su propia cuenta de Mercado Pago para comercializar el contenido.

En los chat a los que accedió El Diario se puede ver que el joven se cambiaba el nombre para involucrar a otro compañero. Allí se puede leer como comercializaba las imágenes

Chat

Los chat

Comprador - ¿Qué onda? Me interesó lo que mandaste al canal de ayer. te puedo comprar todo lo que tengas de ellas.

Vendedor - Hola. No son nudes, y ayer me re dormí, disculpa

C - No pasa nada. ¿Qué tenés de esas?

V - Tengo fotos de todo tipo, mayormente de frente. Buenas gomas, algunas mostrando el orto y unos tt.

C - Uh, me re sirve. ¿Por 20k me das todo lo que tengas de ellas?

El vendedor le pasa CBU y pregunta - Te sirve una carpeta de drive? Subo todo ahí.

Tras el intercambio, el comprador le mandó el comprobante y el vendedor le mandó un link con las imágenes.

Padres de las víctimas piden una pronta respuesta de la justicia y de la escuela

En diálogo con El Diario, Igor, padre de una de las víctimas, contó que su hija atravesó momentos de nerviosismo, angustia y tristeza porque le vulneraron su privacidad.

Luego advirtió sobre los peligros de las redes sociales y señaló que siempre puede haber un infiltrado que puede robar fotos y videos de las distintas cuentas.

"No sabemos quienes están involucrados. Estamos esperando que la justicia y el colegio nos den una respuesta rápida", manifestó al señalar que el joven sigue cursando en la misma escuela.