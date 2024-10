Escándalo en un colegio de San Martín: los chats del alumno que vendió fotos íntimas de sus compañeras creadas con IA

La casa del joven fue allanada y le encontraron computadoras y celulares que están siendo investigados por la justicia. La familia del joven lo defienden y aseguran que al chico le robaron el teléfono pero su identidad se descubrió luego de que otro chico se hiciera pasar pon un comprador y descubriera que el joven usaba su propia cuenta de Mercado Pago para comercializar el contenido.

En los chat a los que accedió El Diario se puede ver que el joven se cambiaba el nombre para involucrar a otro compañero. Allí se puede leer como comercializaba las imágenes

Los chat

Comprador - ¿Qué onda? Me interesó lo que mandaste al canal de ayer. te puedo comprar todo lo que tengas de ellas.

Vendedor - Hola. No son nudes, y ayer me re dormí, disculpa

C - No pasa nada. ¿Qué tenés de esas?

V - Tengo fotos de todo tipo, mayormente de frente. Buenas gomas, algunas mostrando el orto y unos tt.

C - Uh, me re sirve. ¿Por 20k me das todo lo que tengas de ellas?

El vendedor le pasa CBU y pregunta - Te sirve una carpeta de drive? Subo todo ahí.

Tras el intercambio, el comprador le mandó el comprobante y el vendedor le mandó un link con las imágenes.

Padres de las víctimas piden una pronta respuesta de la justicia y de la escuela

En diálogo con El Diario, Igor, padre de una de las víctimas, contó que su hija atravesó momentos de nerviosismo, angustia y tristeza porque le vulneraron su privacidad.

Luego advirtió sobre los peligros de las redes sociales y señaló que siempre puede haber un infiltrado que puede robar fotos y videos de las distintas cuentas.

"No sabemos quienes están involucrados. Estamos esperando que la justicia y el colegio nos den una respuesta rápida", manifestó al señalar que el joven sigue cursando en la misma escuela.