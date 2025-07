Escándalo por la sucesión de Beatriz Sarlo: el portero volvió a trabajar en el edificio de Caballito

En las primeras horas de este lunes, varios vecinos confirmaron que Meza López retomó sus actividades como encargado del edificio desde este lunes, cuando a las 5:30 salió a barrer y baldear la vereda, pero luego regresar al edificio y no volvió a salir.

“Efectivamente, volvió y estuvo barriendo la vereda. Estamos muy contentos”, señaló Cristian, uno de los vecinos del edificio del piso 4. De igual modo, el joven cordobés reconoció que por el momento no pudo hablar con Meza López, pero la relación no es la misma que antes: “No pude hablar con él ahora, pero sí lo escuché decir que yo era un boludo porque estaba hablando de más. No me dirige la palabra”.

Por otro lado, el vecino explicó que algunos de los vecinos tienen opiniones diferentes por la situación que están viviendo y que la intención es que en los próximos días se lleve a cabo una junta con los dueños para definir con la continuidad de su trabajo en el establecimiento.

“Estamos expectantes a ver qué pasa, si puede hablar, porque los vecinos, que es gente grande no está tan conforme con la situación, porque imagínate todo el tiempo con cámaras es complicado”, explicó en diálogo con C5N y también aseguró que el hombre “la ayudaba mucho a Beatriz, pero no sé qué tan amigos eran”.

Cuánto cuesta el departamento de Beatriz Sarlo que reclama el encargado del edificio

El principal tema de discusión del ambiente intelectual porteño viene siendo, en los últimos días, la polémica en torno a la herencia de la escritora e intelectual Beatriz Sarlo, fallecida en diciembre a los 82 años, tras la aparición del encargado del edificio donde vivía, quien presentó un testamento ológrafo en el que la autora le deja su departamento del barrio de Caballito, valuado en varios miles de dólares.

El departamento en cuestión se encuentra en el octavo y último piso del edificio de Hidalgo 140, a pocas cuadras del nodal cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia, el Shopping Caballito y el Parque Rivadavia, y a metros de la vía del ferrocarril Sarmiento. Se trata de una zona en alza, con nuevos desarrollos para viviendas.

Sarlo compartía el departamento con su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, fallecido en 2023. Luego, siguió allí con su gata, Niní, hasta su muerte en diciembre de 2024, a los 82 años.

El edificio, de mediados de siglo XX, está emplazado en un lote de 8,74 metros de frente por 21,63 de fondo. Cuenta con 1432 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 32 unidades funcionales y los espacios comunes.

El metro cuadrado en la zona tiene un valor estimado que supera ligeramente los u$s1.700. Así, la unidad de la escritora y docente, de tres ambientes y alrededor de 120 metros cuadrados, tendría un valor de mercado de aproximadamente u$s210.000.