Polémica por la herencia de Beatriz Sarlo: ¿tiene validez el testamento de puño y letra?

Un segundo manuscrito, fechado el 2 de agosto, expresa: "Alberto Meza quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo".

Ambos documentos serán sometidos a una pericia caligráfica para determinar su autenticidad en el marco de la causa que se tramita en el Juzgado Civil 91, bajo la dirección del juez Carlos Hugo Goggi.

Herencia de Beatriz Sarlo: ¿es válido el testamento de puño y letra?

El abogado Remigio Osmar Maidana explicó en diálogo con C5N que "en muchas circunstancias se forma un mito popular en el cual las personas no saben cómo proceder ante estas situaciones, quizás por el importe económico de los honorarios profesionales o lo que sea, pero muchas veces dejan todo a que suceda con el paso del tiempo y suceden estas cosas".

"Por ejemplo, la gente hoy en día no sabe qué es un testamento ológrafo, si esto procede o no procede, si tiene que divorciarse, no tiene que divorciarse. No saben qué es un testamento, que puede dejar una parte en caso de que no tenga herederos legítimos o forzosos, o sea aquellos hijos o ascendientes como los padres también para dejar sus bienes", añadió.

Consultado sobre la validez del testamento de Sarlo, respondió afirmativamente ya que "el Código Civil y Comercial de la Nación establece el testamento ológrafo, un instrumento para dejar justamente un acervo hereditario".

Sin embargo, la cuestión de fondo está en la redacción. Para el profesional, no queda claro si "quería que el encargado cuide el departamento o si quería realmente dejárselo".

Por otra parte, "como presenta el señor Meza López, el exmarido, Alberto Sato, no tiene legitimidad para presentarse como cónyuge, porque quedó demostrado que mantuvo una separación de hecho, de más de 50 años". "Eso ya está estipulado en el Código Civil que no tiene legitimidad para reclamar o presentarse como heredero en este caso", planteó.

En cuanto al posible desenlace de la historia, Maidana señaló que "cuando una persona no tiene heredero y no deja nada en testamento, ya sea ológrafo o por escribanía pública, o no es claro como en este caso, podría presentarse tranquilamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como legatario de los bienes".