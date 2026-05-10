Cual es la multa de tránsito más cara que tiene Buenos Aires en mayo 2026

Con la confirmación de los montos actualizadas, las autoridades buscan reforzar la buena conducta y evitar que se produzan conductas peligrosas al volante.

Las multas de tránsito son sanciones administrativas o penales impuestas a conductores, peatones o ciclistas que violan las normas de circulación, implicando generalmente un pago económico . Su objetivo es castigar el comportamiento peligroso, garantizar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento del reglamento .

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A diferencia de una simple advertencia, la multa suele implicar un pago de dinero , pero también puede incluir la quita de puntos en la licencia, la retención del vehículo o, en casos muy graves, penas de prisión . La sanción recae sobre el conductor que cometió la falta y no sobre el vehículo en sí.

Se dividen generalmente en leves (como estacionar mal) y graves (como cruzar un semáforo en rojo o conducir bajo efectos del alcohol). El monto suele ajustarse según unidades fijas vinculadas al precio de la nafta o unidades de medida locales (como la UMA en México) para mantener su impacto económico frente a la inflación . Las multas no son eternas. Según la Ley Nacional de Tránsito (como referencia en Argentina), las faltas leves suelen prescribir a los 2 años y las graves a los 5 años, aunque cada jurisdicción puede tener plazos propios.

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El valor de las multas se determina en unidades fijas (UF), cuyo monto fue actualizado recientemente. Para el bimestre mayo-junio, cada UF tiene un valor de $2215, tras un incremento cercano al 17%. Esto explica el salto en las cifras finales que deben abonar los infractores.

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones con montos elevados. Negarse a realizar un test de alcoholemia puede costar entre $1.107.500 y $2.658.000, siendo una de las sanciones más altas. En tanto, conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes implica multas que van desde $443.000 hasta $2.215.000.

Otras faltas frecuentes también registran valores importantes. Pasar un semáforo en rojo tiene sanciones que oscilan entre $664.500 y $2.215.000, mientras que circular en contramano o por banquina puede implicar multas de hasta $1.398.000. Por su parte, no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente también puede derivar en penalidades de hasta $2.215.000.