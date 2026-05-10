10 de mayo de 2026 Inicio
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Cual es la multa de tránsito más cara que tiene Buenos Aires en mayo 2026

Con la confirmación de los montos actualizadas, las autoridades buscan reforzar la buena conducta y evitar que se produzan conductas peligrosas al volante.

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Todo sobre los nuevos valores de las multas de tránsito en Capital.

Todo sobre los nuevos valores de las multas de tránsito en Capital.

Transporte BA
  • Las multas de tránsito son sanciones administrativas o penales impuestas a conductores, peatones o ciclistas que violan las normas de circulación, implicando generalmente un pago económico.
  • Su objetivo es castigar el comportamiento peligroso, garantizar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento del reglamento.
  • La multa suele implicar un pago de dinero, pero también puede incluir la quita de puntos en la licencia, la retención del vehículo o, en casos muy graves, penas de prisión.
  • El valor de las multas se determina en unidades fijas (UF), cuyo monto fue actualizado recientemente.

Las multas de tránsito son sanciones administrativas o penales impuestas a conductores, peatones o ciclistas que violan las normas de circulación, implicando generalmente un pago económico. Su objetivo es castigar el comportamiento peligroso, garantizar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento del reglamento.

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A diferencia de una simple advertencia, la multa suele implicar un pago de dinero, pero también puede incluir la quita de puntos en la licencia, la retención del vehículo o, en casos muy graves, penas de prisión. La sanción recae sobre el conductor que cometió la falta y no sobre el vehículo en sí.

Se dividen generalmente en leves (como estacionar mal) y graves (como cruzar un semáforo en rojo o conducir bajo efectos del alcohol). El monto suele ajustarse según unidades fijas vinculadas al precio de la nafta o unidades de medida locales (como la UMA en México) para mantener su impacto económico frente a la inflación. Las multas no son eternas. Según la Ley Nacional de Tránsito (como referencia en Argentina), las faltas leves suelen prescribir a los 2 años y las graves a los 5 años, aunque cada jurisdicción puede tener plazos propios.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Qué multa de tránsito es la más cara en Buenos Aires

El valor de las multas se determina en unidades fijas (UF), cuyo monto fue actualizado recientemente. Para el bimestre mayo-junio, cada UF tiene un valor de $2215, tras un incremento cercano al 17%. Esto explica el salto en las cifras finales que deben abonar los infractores.

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones con montos elevados. Negarse a realizar un test de alcoholemia puede costar entre $1.107.500 y $2.658.000, siendo una de las sanciones más altas. En tanto, conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes implica multas que van desde $443.000 hasta $2.215.000.

Otras faltas frecuentes también registran valores importantes. Pasar un semáforo en rojo tiene sanciones que oscilan entre $664.500 y $2.215.000, mientras que circular en contramano o por banquina puede implicar multas de hasta $1.398.000. Por su parte, no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente también puede derivar en penalidades de hasta $2.215.000.

MULTAS INFRACCIONES CABA

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