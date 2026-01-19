Tuvo un incidente a la salida de un boliche en Río de Janeiro. Ahora está en un departamento y será recibida en las próximas horas por el Consulado. Podría ser sancionada con hasta 5 años de prisión.

La argentina Agostina Páez , demorada luego de ser acusada de racismo tras protagonizar un incidente a la salida de un boliche de Río de Janeiro, sería recibida este lunes por el cónsul argentino en Brasil . Al mismo tiempo, está a la espera de la colocación de la tobillera electrónica.

La santiagueña de 29 años, que había viajado a con amigas a Brasil, y en el local bailable un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión . Allí, Paéz comenzó a hacer gestos y expresiones racistas , además de utilizar la palabra “mono”, un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

La joven, es una abogada e influencer , con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok , donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género : fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online, Info del Estero.

Agostina Páez quedó retenida en Brasil y deberá utilizar una tobillera electrónica, pero al mismo tiempo, permanece inhabilitada para salir del país. Según trascendió, s ería recibida por el Consulado en donde se le podrá proveer un abogado defensor para que la represente durante la audiencia con el juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro, quien está a cargo de la causa.

Por su parte, el medio argentino El Liberal informó que la defensa de la argentina, a cargo del abogado Sebastián Robles, pedirá que morigere la medida dispuesta sobre ella. “Me voy a comunicar con el abogado de la Embajada en Río de Janeiro. La idea es tratar de morigerar la medida cautelar ya que la medida es muy intensa no se contextualiza todo lo que sucedió realmente”, explicó.

Por otra parte, el letrado señaló que pedirán que se dejen que Páez regrese a la Argentina ya que ella tiene arraigo comprobado en el país: “Puede venir acá (Brasil) y asistir a todas las comparecencias por medio virtual y con respecto al monitoreo es discutible por proporcionalidad de la medida. Ella compareció voluntariamente a la comisaría cuando se enteró de que esta persona la denunció”.

La causa es investigada por injuria racial, una figura que en el país vecino es señalado como delito de racismo, y que condena a las personas con penas de entre dos y cinco años de prisión y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.