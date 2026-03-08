El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M Agostina Páez, impedida de salir de ese país por la Justicia mientras avanza la causa, compartió un texto por el Día Internacional de la Mujer. "Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", destacó. Por + Seguir en







Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil, escribió una publicación con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que destacó "la fuerza de una mujer". "Porque a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", sostuvo.

La joven de 29 años, todavía en prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa previa del proceso judicial a la espera de una resolución del magistrado interviniente sobre las instancias actuales, fue excarcelada y permanece monitoreada mediante una tobillera electrónica con la prohibición de salir de Brasil.

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro le negó a Páez la posibilidad de volver a la Argentina, según un dictamen conocido este miércoles, ya que consideró que autorizar su regreso durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y dificultar la aplicación de una eventual condena, dada "la gravedad del hecho y la política de tolerancia cero frente al racismo establecida en la legislación brasileña".

El mensaje de Agostina Páez desde Brasil en el Día Internacional de la Mujer "Día de la Mujer. En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas. Desde el segundo UNO de todo lo que pasó, sufrí violencia. Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí", comienza el mensaje publicado este domingo.

"También viví/vivo violencia en el proceso judicial: que quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tienen en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan", añadió.

Paéz criticó que "la Policía A LOS 4 DÍAS lanzó una campaña antirracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista". "Violencia en las palabras. En los juicios públicos. En los mensajes llenos de odio y hasta los deseos MÁS horribles hacia mí. Amenazas de muerte, de violación, de golpearme", subrayó. "Pero también aprendí algo: la fuerza de una mujer. Porque, a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", señaló la mujer. "Hay muchas batallas que atravesamos en silencio. Pero no dejemos que nos quiten la fuerza, ni la valentía de seguir de pie. Confío en Dios que es testigo y que pondrá las cosas en su lugar", expresó. "El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio", concluyó. Agostina Paez abogada acusada racismo Brasil Río de Janeiro descargo 8 marzo 2026 Instagram @agostinapaez