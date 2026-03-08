8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M

Agostina Páez, impedida de salir de ese país por la Justicia mientras avanza la causa, compartió un texto por el Día Internacional de la Mujer. "Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", destacó.

Por
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil, escribió una publicación con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que destacó "la fuerza de una mujer". "Porque a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", sostuvo.

El vendedor les cobró 700 reales por un consumo de 70.
Te puede interesar:

Dos turistas argentinas fueron estafadas por un vendedor ambulante en Río de Janeiro

La joven de 29 años, todavía en prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa previa del proceso judicial a la espera de una resolución del magistrado interviniente sobre las instancias actuales, fue excarcelada y permanece monitoreada mediante una tobillera electrónica con la prohibición de salir de Brasil.

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro le negó a Páez la posibilidad de volver a la Argentina, según un dictamen conocido este miércoles, ya que consideró que autorizar su regreso durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y dificultar la aplicación de una eventual condena, dada "la gravedad del hecho y la política de tolerancia cero frente al racismo establecida en la legislación brasileña".

El mensaje de Agostina Páez desde Brasil en el Día Internacional de la Mujer

"Día de la Mujer. En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas. Desde el segundo UNO de todo lo que pasó, sufrí violencia. Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí", comienza el mensaje publicado este domingo.

"También viví/vivo violencia en el proceso judicial: que quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tienen en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan", añadió.

Paéz criticó que "la Policía A LOS 4 DÍAS lanzó una campaña antirracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista". "Violencia en las palabras. En los juicios públicos. En los mensajes llenos de odio y hasta los deseos MÁS horribles hacia mí. Amenazas de muerte, de violación, de golpearme", subrayó.

"Pero también aprendí algo: la fuerza de una mujer. Porque, a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca", señaló la mujer.

"Hay muchas batallas que atravesamos en silencio. Pero no dejemos que nos quiten la fuerza, ni la valentía de seguir de pie. Confío en Dios que es testigo y que pondrá las cosas en su lugar", expresó. "El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio", concluyó.

Agostina Paez abogada acusada racismo Brasil Río de Janeiro descargo 8 marzo 2026
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El animal tenía una adaptación anatómica única. 

Descubrimiento prehistórico: un fósil con una extraña mandíbula sorprendió a científicos en Brasil

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo en Brasil.

El abogado de la argentina detenida por racismo en Brasil desmintió que esté cerca del juicio oral

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río, enfrentará juicio por actos discriminatorios. 

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil irá a juicio y no volverá a Argentina

Una cámara de seguridad captó el momento en que le disparan a la joven modelo. 

Brutal ataque en Brasil: balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su mamá

Dos de los acusados se entregaron a la Justicia. 

Quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

Rating Cero

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
play

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Tita Sama criticó a la corrupción tras haber sufrido el derrumbe de su edificio en Parque Patricios.

"La homeless más fachera del lugar": el discurso de una streamer que perdió su casa en el derrumbe de Parque Patricios

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddys (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Five Nights At Freddy's, la terrorífica película que llegó al streaming más famoso

últimas noticias

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios

Oficial: estos son los nuevos valores de las multas de tránsito en marzo 2026

Hace 13 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Hace 16 minutos
Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Hace 24 minutos
Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Hace 25 minutos
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

Hace 51 minutos