La imagen de Javier Milei y sus ministros sigue cayendo y también retrocede en el ranking regional

Un estudio privado de opinión pública registró una baja de 3,6% en la valoración del libertario en septiembre, cuando estalló el escándalo de corrupción que implicó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei perdió el cuarto lugar del ranking de presidentes sudamericanos.

La imagen del presidente Javier Milei registró una caída de 3,6% en septiembre y descendió al quinto puesto en el ranking de mandatarios sudamericanos, con una percepción negativa del 53,7%.

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.
Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

La cifra surge de un nuevo estudio de CB Consultora, que elabora mes a mes un listado con los jefes de Estado del subcontinente ordenados según la valoración de sus conciudadanos.

El libertario fue el presidente que más cayó en su nivel de aprobación durante septiembre con una baja de 3,6%, y, con el 42,5% de imagen positiva se ubica en el quinto puesto del ranking que lideran el uruguayo Yamandú Orsi (49%), el brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva (47,5%) y el ecuatoriano Daniel Noboa (46,2%).

Ranking presidentes de Sudamérica Septiembre 2025

La consultora elabora también un listado de los ministros de cada país según su valoración. En Argentina, todos los titulares de carteras registraron una caída en su nivel de imagen positiva durante septiembre de 2025. El descenso más pronunciado fue el de Luis Caputo, ministro de Economía, con una baja de -9,9%. En tanto, la merma más moderada correspondió a Luis Petri, ministro de Defensa, cuya imagen retrocedió -1,9%.

Ranking imagen ministros nacionales Argentina Septiembre 2025
