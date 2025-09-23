23 de septiembre de 2025 Inicio
Fuerte acusación contra el padre de Elon Musk por abuso sexual infantil

Según la investigación del New York Times, el millonario no es una de las víctimas, sino que se trata de cinco casos contra otros hijos e hijastros. El hombre de 79 años tuvo tres investigaciones policiales, pero no fue condenado.

Una denuncia que surge de una investigación realizada por el New York Times sacude al entorno de Elon Musk, luego de que su padre, Errol, fuera acusado de abuso sexual infantil por parte de cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica. El hombre de 79 años se defendió y negó los cargos.

De acuerdo al artículo publicado por el medio estadounidense, la primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra del padre, quien por entonces tenía 4 años, le contó a sus familiares que el hombre la había tocado en casa y que incluso, una década después, lo sorprendió oliendo su ropa interior sucia.

Otras de las recriminaciones son por parte de dos de sus hijas y un hijastro, pero la más recientemente es de 2023, su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas. Esa denuncia tuvo la intervención de familiares y una trabajadora social.

De acuerdo a lo señalado, el dueño de X no figura entre los niños abusados. Sin embargo, sí está al tanto de uno de los casos y ese es el motivo principal por el que desde años no mantiene contacto con su padre, quien tuvo tres investigaciones policiales, pero no fue condenado.

Más allá que no haya contacto directo, sus familiares, víctimas de Errol, se comunicaron con el magnate y este los ayuda económicamente de manera recurrente. “Las acusaciones de abuso han causado conflicto en la familia Musk, y algunos familiares han recurrido a Elon Musk, el hijo mayor de Errol Musk, en busca de ayuda. Alrededor de 2010, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones y le imploró que interviniera”, refleja el artículo del mencionado medio.

Esta revelación también va en línea de lo que, en 2017, el multimillonario se emocionó al declarar a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables”.

La defensa de Errol Musk

Luego que se diera a conocer las acusaciones, el medio The New York Time se comunicó con Errol Musk quien no esquivó a las preguntas y se defendió de las denuncias.

“Los informes son falsos y absurdos en extremo”, aseguró Musk padre y señaló que todo fue inventado por familiares que estaban “incitando a los niños a decir mentiras” y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

“En un correo electrónico a The Times, Errol Musk también afirmó estar al tanto de una sola acusación de abuso, pero en el mismo mensaje ofreció explicaciones sobre las circunstancias de otras dos. Agregó que tiene una buena relación con Elon Musk y ‘son muy cercanos’”, publicó el periódico.

Sin embargo, en una biografía autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, Elon Musk afirmó que no se comunica con Errol Musk.

Errol Musk y sus tres matrimonios

Errol Musk se casó tres veces en la vida. Producto de su primer matrimonio, nacieron Elon, Kimbal y Toscana. Posteriormente, se casó brevemente por segunda vez con la modelo Sue Wilson.

Y por último, en 1992 se casó por tercera vez, con Heide-Mari Bezuidenhout, unos 19 años menor que él y que tenía tres hijos pequeños (dos niños y una niña). De dicha relación nacieron dos hijos más. Pero también se supo que Errol tuvo un hijo con su hijastra.

