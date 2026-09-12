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Gran Hermano: quién abandona la casa el lunes 14 de septiembre, según las encuestas

Un sondeo de redes sociales anticipó quien será la próxima eliminada de la edición y quienes serán las dos finalistas del miércoles 16.

Según las encuestas: ¿quién abandona la edición?

Según las encuestas: ¿quién abandona la edición?

Las expectativas por la gran final de Gran Hermano comienzan a sentirse y, a pocos días de conocer a la gran ganadora de esta edición, las encuestas en las redes sociales ya empiezan a marcar quién se perfila como la próxima participante en abandonar la casa.

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Con Solange Abraham, Charlotte Caniggia y Yipio como las tres finalistas, la atención está puesta en el próximo lunes 14 de septiembre, día en el que se conocerá quien se queda con el tercer puesto y quiénes serán las dos participantes que continuarán en carrera por el gran premio.

Creditos: X GH Encuestas

Creditos: X GH Encuestas

En las últimas horas, una encuesta comenzó a tomar fuerza en las redes sociales y encendió las alarmas entre los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada. De acuerdo con el sondeo publicado por la cuenta GH Encuestas en X, Charlotte Caniggia sería la próxima eliminada del reality. Según los resultados, la hija de Mariana Nannis se ubica en el tercer puesto con el 16,3% de los votos registrados.

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Gran Hermano: Generación Dorada ingresó en su recta final con la consagración inminente de su nueva campeona. La definición del cotizado primer puesto quedó exclusivamente en manos de tres competidoras: Sol, Yipio y Charlotte Caniggia. Quien resulte victoriosa en la instancia decisiva no solo obtendrá el codiciado trofeo, sino también una importante recompensa material que incluye $70 millones en efectivo, una vivienda propia y diversos contratos publicitarios.

El abultado monto comercial reservado para el primer lugar sufrirá un significativo incremento al momento de concretarse la entrega formal del pozo. Debido a que la suma original permaneció depositada e invertida en billeteras virtuales como Mercado Pago, el capital fue generando rendimientos financieros diarios. De este modo, la participante consagrada terminará cobrando la cifra base estipulada más la totalidad de los intereses acumulados a lo largo de los meses de encierro.

La trayectoria de las tres aspirantes para alcanzar el último tramo de la competencia del reality de Telefe estuvo marcada por diferentes niveles de riesgo en las galas de expulsión. A lo largo del certamen, la jugadora Yipio fue la que más veces estuvo en la cuerda floja tras sumar 17 nominaciones, seguida muy de cerca por Sol con 15 placas, mientras que la mediática Charlotte Caniggia logró esquivar el voto telefónico durante casi todo el juego, registrando apenas 5 nominaciones.

A la par del beneficio reservado para la triunfadora, trascendió la compensación económica que percibió cada integrante por su estadía en la casa más famosa del país. Los concursantes cobraron un viático semanal de $137.000 abonado de forma proporcional al tiempo de permanencia, por lo que quienes resistieron más instancias de eliminación lograron acumular un haber significativamente superior, independientemente del premio mayor.

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