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Nueva etapa: así fue la sorprendente transformación de Miley Cyrus

La joven estrella sorprendió con una renovada imagen y atraviesa una nueva etapa artística que marca un giro en su carrera.

Miley Cyrus sorprendió con su renovada imagen y el nuevo rumbo que tomó en esta etapa de su carrera.

Miley Cyrus sorprendió con su renovada imagen y el nuevo rumbo que tomó en esta etapa de su carrera.

  • La nueva imagen de Miley Cyrus.
  • El cambio en su identidad artística.
  • Cuándo sale su próximo álbum.
  • La nueva etapa personal de la cantante.

Nueva etapa: Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores con una renovada imagen y un importante cambio en su identidad. La cantante atraviesa un fuerte momento que también coincide con el lanzamiento de su próximo álbum. Así fue la sorprendente transformación.

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la intérprete de Flowers volvió a estar en el centro de la escena luego de compartir una fotografía que llamó la atención de sus fanáticos. A sus 33 años, la cantante estadounidense mostró una imagen renovada, con un look sofisticado y una estética que refleja el nuevo momento que atraviesa tanto a nivel personal como profesional.

En paralelo con sus cambios profesionales, la artista también atraviesa un período emocionalmente significativo. Miley mantiene una relación con el músico Maxx Morando, con quien está comprometida. Durante los últimos meses surgieron versiones sobre un posible matrimonio secreto, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que se haya casado. A esta etapa se suma la reciente muerte de Dolly Parton, madrina de Miley y una figura fundamental en su vida.

Miley Cyrus sorprendió con un cambio de imagen

En el retrato, Miley Cyrus aparece con el cabello rubio platinado, peinado en capas voluminosas y desenfadadas. El maquillaje, con ojos azules destacados, labios nude y una piel luminosa, completó una apariencia que rápidamente generó miles de comentarios en redes sociales y recibió más de 786.000 "me gusta" en pocas horas.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

La nueva apariencia de Miley llega en medio de una etapa de importantes reinvenciones. La cantante no solo experimenta con su estética, sino que también decidió modificar la manera en la que se presenta públicamente como artista. Uno de los principales cambios fue la eliminación de su apellido de sus perfiles profesionales. Su cuenta de Instagram pasó de ser @mileycyrus a @miley, una modificación que también se trasladó a otras plataformas y a su identidad artística.

La decisión generó distintas especulaciones entre sus seguidores, especialmente por la conocida historia familiar de la cantante. Sin embargo, su padre, Billy Ray Cyrus, manifestó públicamente su respaldo y aseguró que siempre la llamó Miley; su metamorfosis coincide además con un momento importante en su carrera musical.

La artista prepara el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, previsto para el 18 de septiembre. El disco llega después de Something Beautiful, publicado en 2025, y representa una nuevo ciclo para la it girl tras su incorporación a Atlantic Records. Miley definió el álbum como una historia de amor, aunque explicó que el concepto no se limita exclusivamente a las relaciones románticas. Según expresó, sus canciones reflejan diferentes momentos y experiencias de su vida.

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