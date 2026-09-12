Internaron a Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el próximo parte médico Junto a su hija Marcela Tinayre, la histórica conductora muestra una evolución favorable tras presentar un cuadro de bronquitis, por lo que el cuerpo médico analiza cuándo darle el alta para que continúe la recuperación en su hogar. Agregar C5N en









Mirtha Legrand. Web

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, había sido ingresada el lunes pasado a raíz de una bronquitis.

En las últimas horas, el centro de salud difundió una nueva actualización sobre el estado de la conductora y llevó tranquilidad a sus seguidores. Según el parte médico, Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio y participa activamente de su tratamiento junto a su kinesiólogo.

El equipo médico analiza las condiciones para que Legrand concrete su regreso al hogar. Redes sociales El informe también señala que la conductora se encuentra atenta a sus actividades personales y que recibe visitas de amigos y familiares. Además, agradeció las muestras de cariño que recibió durante su internación.

Cuándo será el próximo parte médico de Mirtha Legrand De acuerdo con el comunicado difundido por el Sanatorio Mater Dei este viernes 11 de septiembre, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será emitido el lunes 14 de septiembre.

La actualización se conocerá luego de que, según se había informado previamente, sus médicos evaluaran la posibilidad de otorgarle el alta este viernes a partir de los resultados de los estudios realizados.

Por el momento, el último parte no confirma el alta y destaca que la evolución de Legrand es favorable. La conductora continuará bajo control médico hasta que el equipo tratante determine los próximos pasos.