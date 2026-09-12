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La determinante decisión de Telefe con un exitoso programa: cambia la conducción

Las autoridades del canal tomaron la determinación de reemplazar a una de las figuras y confirmaron quién estará en su lugar.

Cambios en Telefe.

Cambios en Telefe.

Telefe

Las autoridades de Telefe tomaron la decisión de cambiar la conducción de La Peña de Morfi y esto se debe a que Carina Zampini no puede asistir y, en lugar de dejar a Diego Leuco solo al aire, confirmaron a una figura en su reemplazo.

¿Quién se fue de Telefe?
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Se trata de la periodista deportiva Sofi Martinez, quien también es la exnovia de Leuco. Será la primera vez que estén juntos al frente de un programa, ya que compartieron ciclos juntos en Luzu TV, pero en ninguno estuvieron como conductores.

Según confirmaron desde Telefe, los invitaron serán el Chaqueño Palavecino, Los Pericos, Uriel Lozano y también Verónica Cangemi. Pero también estará Maru Botana, la cocinera que estará en MasterChef Celebrity.

Como siempre, estarán Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes presentarán nuevas recetas para replicar en casa. La mesa de humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

La conducción estará cargada también desde lo emocional porque Leuco y Martínez se separaron tiempo atrás y, en la previa, las redes sociales se emocionaron por verlos juntos de nuevo y especularon sobre una posible reconciliación.

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En medio de los rumores que indican que esta pareja regresó, el periodista Guido Záffora aseguró que en realidad nunca se separaron. Se trata de Diego Leuco y Sofi Martínez, quienes volvieron a encontrarse en televisión en la previa de La Peña De Morfi, programa que conducirán juntos.

En el programa de Calabró en El Observador, el periodista contó: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”.

Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”, agregó.

Si bien, no es nada oficial, nunca habrían dejado de verse según el panelista. “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por , en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”, concluyó.

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