Tras cancelar su visita a Reino Unido, Javier Milei viajará a Estados Unidos para cerrar un foro de seguridad Será el próximo 23 de septiembre en el marco de un encuentro conservador organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Se debatirá sobre "valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica". Por Agregar C5N en









Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a los Estados Unidos para cerrar, el miércoles 23 de septiembre, un foro de seguridad realizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto con el Instituto Republicano Internacional (IRI), donde se debatirá sobre "valores democráticos y libertad económica". La decimoctava visita del jefe de Estado al país de América del Norte ocurre en medio de la tensión política con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, tema sobre el cual Donald Trump advirtió este sábado que otro conflicto entre los países sería "un desastre potencial".

La participación de Milei en el evento fue confirmada por las redes oficiales de la organización y retuiteadas por el propio mandatario. Según detallaron, "discutirá su visión para los valores democráticos y la freedom económica. También abordará la importancia de la asociación entre EE.UU. y Argentina para fortalecer el rol de las Américas en las cadenas de suministro globales, recursos críticos y seguridad estratégica".

We are excited to partner with @fedyliber on this strategic conversation in NYC on Sept 23 featuring President of Argentina @JMilei. Thank you to @Citi for hosting us.



President Milei will discuss his vision for democratic values & economic #freedom. He will also address the… https://t.co/WvB5XmYbnz — International Republican Institute (@IRIglobal) September 10, 2026 El encuentro conservador, denominado Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica reunirá en la ciudad de Nueva York a empresarios, inversores y miembros de centros de estudios e instituciones estadounidenses y latinoamericanas.

Por su parte, la cuenta oficial de la Fundación Federalismo y Libertad, cuya sede está en la provincia de Tucumán, ya había anunciado el jueves la participación del jefe de Estado como principal orador del encuentro, al que se podrá acceder solo con invitación.