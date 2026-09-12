Tras cancelar su visita a Reino Unido, Javier Milei viajará a Estados Unidos para cerrar un foro de seguridad

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a los Estados Unidos para cerrar, el miércoles 23 de septiembre, un foro de seguridad realizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto con el Instituto Republicano Internacional (IRI), donde se debatirá sobre "valores democráticos y libertad económica". La decimoctava visita del jefe de Estado al país de América del Norte ocurre en medio de la tensión política con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, tema sobre el cual Donald Trump advirtió este sábado que otro conflicto entre los países sería "un desastre potencial".
La participación de Milei en el evento fue confirmada por las redes oficiales de la organización y retuiteadas por el propio mandatario. Según detallaron, "discutirá su visión para los valores democráticos y la freedom económica. También abordará la importancia de la asociación entre EE.UU. y Argentina para fortalecer el rol de las Américas en las cadenas de suministro globales, recursos críticos y seguridad estratégica".
El encuentro conservador, denominado Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica reunirá en la ciudad de Nueva York a empresarios, inversores y miembros de centros de estudios e instituciones estadounidenses y latinoamericanas.
Por su parte, la cuenta oficial de la Fundación Federalismo y Libertad, cuya sede está en la provincia de Tucumán, ya había anunciado el jueves la participación del jefe de Estado como principal orador del encuentro, al que se podrá acceder solo con invitación.