12 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras cancelar su visita a Reino Unido, Javier Milei viajará a Estados Unidos para cerrar un foro de seguridad

Será el próximo 23 de septiembre en el marco de un encuentro conservador organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Se debatirá sobre "valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica".

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Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia. 

Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia. 

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a los Estados Unidos para cerrar, el miércoles 23 de septiembre, un foro de seguridad realizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto con el Instituto Republicano Internacional (IRI), donde se debatirá sobre "valores democráticos y libertad económica". La decimoctava visita del jefe de Estado al país de América del Norte ocurre en medio de la tensión política con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, tema sobre el cual Donald Trump advirtió este sábado que otro conflicto entre los países sería "un desastre potencial".

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La participación de Milei en el evento fue confirmada por las redes oficiales de la organización y retuiteadas por el propio mandatario. Según detallaron, "discutirá su visión para los valores democráticos y la freedom económica. También abordará la importancia de la asociación entre EE.UU. y Argentina para fortalecer el rol de las Américas en las cadenas de suministro globales, recursos críticos y seguridad estratégica".

El encuentro conservador, denominado Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica reunirá en la ciudad de Nueva York a empresarios, inversores y miembros de centros de estudios e instituciones estadounidenses y latinoamericanas.

Por su parte, la cuenta oficial de la Fundación Federalismo y Libertad, cuya sede está en la provincia de Tucumán, ya había anunciado el jueves la participación del jefe de Estado como principal orador del encuentro, al que se podrá acceder solo con invitación.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos

  • Febrero de 2024 - Participación en la CPAC en Maryland: primer viaje a Estados Unidos desde su asunción. Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se reunió con dirigentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a establecer lazos políticos con el entorno de Donald Trump.
  • Abril de 2024 - Agenda empresarial y política en Austin y Miami: durante la visita, Milei fue distinguido con el reconocimiento de “Embajador Internacional de la Luz” en una cena organizada por la comunidad judía y posteriormente mantuvo un encuentro con el empresario Elon Musk.
  • Mayo de 2024 - Disertación en la conferencia del Instituto Milken en Los Ángeles: participó como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.
  • Mayo de 2024 - Reuniones con empresarios en San Francisco: mantuvo encuentros con los empresarios Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg, así como con el director de la Universidad de Stanford, Richard Saller, institución en la que además brindó un discurso.
  • Julio de 2024 - Participación en conferencia de inversores en Idaho: asistió al tradicional encuentro organizado por Allen & Company, un foro privado que convoca a referentes del mundo empresarial y financiero a nivel global.
  • Septiembre de 2024 - Apertura de la Bolsa y discurso ante la ONU en Nueva York: formó parte del acto de apertura de la Bolsa de Nueva York, se reunió por tercera vez con Elon Musk y luego expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  • Noviembre de 2024 - Participación en la cumbre de la CPAC en Mar-a-Lago: asistió a una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.
  • Enero de 2025 - Asistencia a la asunción de Donald Trump en Washington: primer viaje del año. Milei estuvo presente en la ceremonia de asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante la visita mantuvo además una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
  • Febrero de 2025 - Participación en la cumbre de la CPAC en Washington: segundo viaje del año. Volvió a participar de la CPAC y desarrolló una agenda de reuniones con referentes políticos y empresariales, entre ellos Elon Musk y Kristalina Georgieva. Asimismo, mantuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos.
  • Abril de 2025 - Participación en evento de fundaciones liberales en Florida: viajó junto al ministro Caputo para asistir a la ceremonia de entrega de premios organizada por las fundaciones Make America Clean Again y We Fund The Blue, donde fue distinguido con el galardón “León de la Libertad”.
  • Septiembre de 2025 - Participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York: expuso ante la Asamblea General de la ONU y llevó adelante una serie de reuniones con ejecutivos de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management y otras compañías, con el objetivo de promover inversiones y vínculos con el sector privado.
  • Octubre de 2025 - Reunión con Donald Trump en Washington: el 14 de octubre, Javier Milei mantuvo una reunión oficial en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. En el marco del encuentro, compartieron un almuerzo y recorrieron el Salón Oval.
  • Noviembre de 2025 - Discurso en el América Business Forum en Miami: el presidente participó como orador en el America Business Forum realizado en Miami, evento que contó también con exposiciones de Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos.
  • Febrero de 2026 - Participación en el Consejo de la Paz en Washington: el mandatario forma parte el 19 de febrero de la reunión inaugural del Consejo de la Paz en la capital norteamericana.
  • Julio de 2026 (Sun Valley, Idaho): el presidente concretó un viaje estratégico de regreso al "campamento de verano de los multimillonarios" para afianzar proyectos de inversión de largo plazo para el país.

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