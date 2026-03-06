Es argentino, recorrió todo América y tras 5 años se volvió viral por donde llegó: cuál es su historia A lo largo de estos 60 meses documentó la hospitalidad de los pueblos, las dificultades mecánicas y el choque cultural que implica cruzar 15 países por tierra. Por + Seguir en







La historia del argentino que lleva 5 años viajando con su moto por todo el continente

El protagonista esta vez es Pablo Imhoff ("Pablito Viajero" en redes), oriundo de Santo Tomé, Argentina.

A bordo de una Honda C90, él desafió las rutas de todo el continente, atravesando América de norte a sur.

La travesía le llevó más de 50,000 kilómetros recorridos a través de 15 países durante un periodo de 5 años.

El arribo a Alaska se concretó el 13 de julio de 2025, coronado con un video viral que alcanzó el millón de visitas en YouTube. La historia de un aventurero argentino ha tomado por asalto las plataformas digitales, convirtiéndose en un fenómeno viral tras alcanzar el punto final de una travesía épica. Lo que comenzó hace cinco años como un sueño de libertad y desapego, se transformó en una expedición de miles de kilómetros que atravesó todas las fronteras del continente americano.

Este viajero no solo lo imaginó, sino que lo hizo realidad, enfrentando desde el calor sofocante de las selvas centroamericanas hasta el frío extremo de las rutas del norte. Su llegada al destino más septentrional de la región no solo marcó el cierre de un ciclo personal, sino que despertó el interés de una audiencia global que siguió paso a paso sus desafíos logísticos, climáticos y culturales.

La odisea, bautizada como "Proyecto Alaska", se inició en enero de 2020 en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, con el ambicioso objetivo de atravesar toda América de sur a norte. A lo largo de cinco años, Imhoff recorrió más de 50.000 kilómetros y cruzó 15 países, documentando cada etapa del camino y consolidando una comunidad virtual que siguió de cerca sus desafíos logísticos y humanos.

El trayecto no estuvo exento de dificultades; el viajero debió sortear climas extremos, fallas mecánicas propias de una moto de baja cilindrada y complicaciones de salud. Incluso enfrentó polémicas legales en los inicios de su viaje, cuando fue denunciado en el fin del mundo por incumplir las restricciones de circulación durante la pandemia de 2020.