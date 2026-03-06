Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro por un cuadro pulmonar El histórico representante de Diego Maradona ingresó al centro de salud porteño tras sufrir una complicación en su sistema respiratorio. Los médicos monitorean de cerca su evolución clínica mientras permanece acompañado por su familia en este difícil momento. Por + Seguir en







Guillermo Coppola está hospitalizado en la Fundación Favaloro, tras un cuadro respiratorio.

El empresario Guillermo Coppola tuvo que ser internado en la Fundación Favaloro este viernes tras sufrir una descompensación vinculada a una hipertensión pulmonar. El empresario de 77 años faltó de forma inesperada al programa radial de Guido Kaczka y encendió las alarmas. La noticia generó preocupación en el entorno del representante.

La información sobre su salud surgió durante la tarde en el ciclo que conduce Luis Majul por radio El Observador. Según informó Fede Flowers al aire, el exmanager atravesó un cuadro médico que requirió atención hospitalaria inmediata. Los especialistas decidieron que "El Guillote" quede bajo estricto control médico profesional.

El periodista brindó detalles precisos sobre el diagnóstico que motivó esta nueva hospitalización del famoso representante de futbolistas. “Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva”, detalló.

Suscribite: https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/Lf7mMKkLEi pic.twitter.com/uEW17CVcfX — El Observador 107.9 (@Observador1079) March 6, 2026 Los problemas en el organismo de Guillermo se agravaron durante los últimos años debido a las secuelas que dejó el virus pandémico. El comunicador también recordó otros episodios críticos que afectaron al empresario en temporadas anteriores. “En Mar del Plata también tuvo afecciones cardíacas. Y él siempre dice que desde el COVID a esta parte le quedaron secuelas”, concluyó.

El entorno íntimo del mediático se encuentra presente en la clínica para brindar apoyo durante estos estudios de alta complejidad. Por el momento no existe un parte médico oficial emitido por la institución sobre el estado actual del paciente. Los allegados esperan una evolución favorable en las próximas horas.