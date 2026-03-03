Un argentino que vive en Italia reveló para qué eran las máquinas que están en la calle y se volvió viral: como son La reacción en redes no se hizo esperar: mientras algunos usuarios celebraban la eficiencia europea, otros recordaban con nostalgia las "viejas canillas" públicas. Por + Seguir en







El argentino que se volvió viral en redes al compartir algo curioso que ve todos los días

En varias ciudades de Italia, una estructura que parece una parada de autobús es en realidad una estación de suministro de agua potable y soda.

El litro de agua tiene un valor de 5 a 10 céntimos de euro, lo que lo hace una opción mucho más económica que el agua embotellada comercial.

El sistema fomenta la reutilización de envases propios, ayudando a disminuir la generación de residuos plásticos.

Los usuarios destacan que es una infraestructura común en toda Italia, valorando especialmente la frescura y el sabor del producto. La experiencia de emigrar suele estar repleta de choques culturales, pero pocos son tan curiosos como los que involucran la tecnología cotidiana y los servicios públicos. En esta ocasión, un joven argentino radicado en Italia logró captar la atención de miles de seguidores al documentar el funcionamiento de unas misteriosas máquinas instaladas en la vía pública.

Lo que para los locales es una herramienta de uso diario, para el ojo extranjero resultó ser una innovación sorprendente que resuelve una necesidad básica de una manera económica y ecológica, muy alejada de las costumbres comerciales de nuestro país. El video que se volvió viral, muestra al protagonista frente a estas estructuras modernas y minimalistas, explicando paso a paso cómo utilizarlas.

Así son las máquinas que están en Italia y que un argentino se hizo viral al explicar para qué son -argentino en italia viral El creador de contenido argentino Sasha (@sasha.viaja) compartió un video que se volvió viral tras descubrir la verdadera utilidad de unas estructuras callejeras en Italia.

Inicialmente, el joven confundió el aparato con una garita de colectivos debido a su diseño y ubicación, pero al acercarse descubrió que se trataba de una terminal de suministro público de agua. Según explicó, estas máquinas permiten a los ciudadanos y turistas obtener tanto agua potable natural como agua con gas (soda) por un costo extremadamente bajo: apenas 5 centavos de euro por litro.

En su demostración, el joven introdujo una moneda y seleccionó la opción de agua con gas para comprobar la calidad del servicio, calificando la experiencia como "increíble" y "súper barata".