3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Un argentino que vive en Italia reveló para qué eran las máquinas que están en la calle y se volvió viral: como son

La reacción en redes no se hizo esperar: mientras algunos usuarios celebraban la eficiencia europea, otros recordaban con nostalgia las "viejas canillas" públicas.

Por
El argentino que se volvió viral en redes al compartir algo curioso que ve todos los días

El argentino que se volvió viral en redes al compartir algo curioso que ve todos los días

  • En varias ciudades de Italia, una estructura que parece una parada de autobús es en realidad una estación de suministro de agua potable y soda.

  • El litro de agua tiene un valor de 5 a 10 céntimos de euro, lo que lo hace una opción mucho más económica que el agua embotellada comercial.

  • El sistema fomenta la reutilización de envases propios, ayudando a disminuir la generación de residuos plásticos.

  • Los usuarios destacan que es una infraestructura común en toda Italia, valorando especialmente la frescura y el sabor del producto.

La experiencia de emigrar suele estar repleta de choques culturales, pero pocos son tan curiosos como los que involucran la tecnología cotidiana y los servicios públicos. En esta ocasión, un joven argentino radicado en Italia logró captar la atención de miles de seguidores al documentar el funcionamiento de unas misteriosas máquinas instaladas en la vía pública.

Siempre se aconseja corroborar el resultado con el organismo emisor antes de efectuar pagos o iniciar descargos.
Te puede interesar:

Como ver las multas de tránsito que tenés pendientes en Argentina

Lo que para los locales es una herramienta de uso diario, para el ojo extranjero resultó ser una innovación sorprendente que resuelve una necesidad básica de una manera económica y ecológica, muy alejada de las costumbres comerciales de nuestro país. El video que se volvió viral, muestra al protagonista frente a estas estructuras modernas y minimalistas, explicando paso a paso cómo utilizarlas.

Así son las máquinas que están en Italia y que un argentino se hizo viral al explicar para qué son

-argentino en italia viral

El creador de contenido argentino Sasha (@sasha.viaja) compartió un video que se volvió viral tras descubrir la verdadera utilidad de unas estructuras callejeras en Italia.

Inicialmente, el joven confundió el aparato con una garita de colectivos debido a su diseño y ubicación, pero al acercarse descubrió que se trataba de una terminal de suministro público de agua. Según explicó, estas máquinas permiten a los ciudadanos y turistas obtener tanto agua potable natural como agua con gas (soda) por un costo extremadamente bajo: apenas 5 centavos de euro por litro.

En su demostración, el joven introdujo una moneda y seleccionó la opción de agua con gas para comprobar la calidad del servicio, calificando la experiencia como "increíble" y "súper barata".

El video no solo acumuló miles de interacciones, sino que también generó un hilo de comentarios de otros viajeros que destacaron que estas estaciones están presentes en casi todas las ciudades italianas. Los usuarios remarcaron dos beneficios clave: la excelente calidad y sabor del agua (comparable a la del grifo pero con la opción de gasificación) y, sobre todo, su impacto positivo en el medio ambiente al reducir drásticamente la compra de botellas de plástico en los supermercados.

Noticias relacionadas

El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 

Estremecedor: un adolescente llevó un arma a su escuela y se disparó frente a sus compañeros

play

Susto en Sarandí: se derrumbó el techo de una vivienda y un auto quedó aplastado

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Un informe técnico de la Ciudad advierte sobre "riesgo estructural" tras el derrumbe en Parque Patricios

play

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos responsabilizaron al administrador

play

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.

Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 14 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 14 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 18 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 20 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 31 minutos