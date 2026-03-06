6 de marzo de 2026 Inicio
Aumento en las multas de tránsito: qué infracción ya supera los 2 millones de pesos

El monto apunta no solo a un fin recaudatorio, sino sobre todo a generar un efecto disuasorio frente a conductas que pueden poner en peligro a terceros.

Multas actualizadas para marzo 2026.

Multas actualizadas para marzo 2026.

  • Desde marzo de 2026, la actualización de la Unidad Fija (UF) —atada al precio del combustible— llevó las multas de tránsito en Argentina a niveles récord, con sanciones que rozan los $2 millones.
  • En la Provincia de Buenos Aires, el exceso de velocidad puede costar entre $284.400 y $1.896.000 (150 a 1.000 UF), ubicándose entre las infracciones más onerosas.
  • También alcanzan el tope conducir alcoholizado o drogado, circular en contramano o sin VTV, y negarse al test de alcoholemia puede agravar la penalidad.
  • La medida apunta a un efecto disuasorio inmediato y refuerza la política de tolerancia cero para reducir la siniestralidad vial.

Desde marzo de 2026, el escenario para los conductores argentinos dio un giro significativo tras un aumento histórico en las sanciones viales. La actualización de la Unidad Fija (UF), parámetro que se ajusta en función del precio del combustible, elevó el costo de las multas a niveles récord. Con este nuevo esquema, las infracciones más graves superan los 2 millones de pesos, marcando un antes y un después en la política de seguridad vial.

Este es el control que debés tener en cuenta para la VTV en 2026.
Cuál es el requisito que debés tener en cuenta sí o sí para aprobar la VTV en febrero 2026

El impacto económico resulta contundente. Lo que tiempo atrás podía representar una penalización elevada pero afrontable, hoy se traduce en un golpe directo al presupuesto familiar. Una falta grave ya no implica solo una sanción administrativa, sino una carga financiera capaz de desestabilizar las cuentas mensuales de muchos hogares.

multa

Más allá del efecto recaudatorio, la medida forma parte de una estrategia orientada a reducir la siniestralidad, uno de los problemas estructurales más persistentes en el país. Con montos que alcanzan cifras históricas, las autoridades apuntan a generar un efecto disuasorio inmediato y reforzar la política de tolerancia cero ante conductas imprudentes en rutas y ciudades.

Qué multa de tránsito alcanza los 2 millones de pesos en marzo 2026

Desde marzo de 2026, el exceso de velocidad se ubica entre las infracciones más onerosas en las rutas argentinas, con especial impacto en la Provincia de Buenos Aires. Tras la actualización de la Unidad Fija (UF), fijada en $1.896, superar los límites permitidos puede derivar en multas que van de $284.400 a $1.896.000, equivalentes a entre 150 y 1.000 UF. La falta, detectada con frecuencia por radares y sistemas de fotomultas, queda así al borde de los 2 millones de pesos, un monto que obliga a extremar la prudencia al volante.

El esquema de “tolerancia cero” no se limita a la velocidad. Conducir bajo efectos de alcohol o drogas, circular en contramano o por la banquina y no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también contempla sanciones que alcanzan el tope de $1.896.000. Negarse a realizar un test de alcoholemia incluso puede elevar aún más la penalidad económica, reforzando la intención oficial de desalentar conductas de riesgo mediante multas de fuerte impacto financiero.

multa

Cuáles son los valores de las multas en marzo 2026

Con el nuevo cuadro tarifario, las faltas más severas exhiben montos que en varios casos rozan o superan el millón de pesos:

  • Exceso de velocidad: de $284.400 a $1.896.000 (150 a 1.000 UF).
  • No usar casco en moto o cinturón de seguridad: de $94.800 a $189.600 (50 a 100 UF).
  • Cruzar un semáforo en rojo: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Circular en contramano: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Girar a la izquierda en zonas prohibidas: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Estacionamiento indebido: de $94.800 a $189.600 (50 a 100 UF).
  • Conducir bajo efectos del alcohol: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Negarse al test de alcoholemia: de $948.000 a $2.275.200 (500 a 1.200 UF).
  • Circular con la VTV vencida: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Manejar sin la edad reglamentaria: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Conducir sin habilitación: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • Circular sin documentación obligatoria: de $94.800 a $189.600 (50 a 100 UF).
  • Transitar sin seguro vigente: de $568.800 a $1.896.000 (300 a 1.000 UF).
  • No portar el comprobante del seguro: de $94.800 a $189.600 (50 a 100 UF).
  • Exceso de ocupantes en el vehículo: de $94.800 a $189.600 (50 a 100 UF).

La VTV cumple un rol central en la seguridad vial.

Cuál es del detalle relacionado al interior del auto que puede ser clave para la VTV

Derrumbe en Parque Patricios: cómo colaborar con los vecinos damnificados

Chango Más invita a sus clientes a la Gran Feria de Liquidación

Los puntos claves a tener en cuenta para evitar caer en la estafa de el "cuento del tío"

Tensión en Parque Patricios: propietarios ingresaron al edificio evacuado tras el derrumbe

Productos destacados en Chango Más.

Chango Más invita a sus clientes a la Gran Feria de Liquidación

Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

De qué se trata Parque Lezama, la película argentina que llegó a Netflix y sorprendió a todos

Qué fue de la vida de Neve Campbell: pocos saben de ella tras su éxitos en Scream

La serie del momento en Netflix.
Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

Las Series en Netflix que son imperdibles para los amantes del animé
Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

La película cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, y completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín Rada Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.
De qué se trata Parque Lezama, la película argentina que llegó a Netflix y sorprendió a todos

La actriz canadiense Neve Campbell consolidó su legado en el cine de terror en la saga Scream.

Qué fue de la vida de Neve Campbell: pocos saben de ella tras su éxitos en Scream

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.

Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

Hace 7 minutos
La serie del momento en Netflix.

Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

Hace 12 minutos
Las Series en Netflix que son imperdibles para los amantes del animé

Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Hace 14 minutos
El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo.

Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es

Hace 15 minutos
Se trata de un empresario de origen mexicano que pertenece a una de las familias más poderosas del país.

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

Hace 20 minutos