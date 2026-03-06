Aumento en las multas de tránsito: qué infracción ya supera los 2 millones de pesos

Multas actualizadas para marzo 2026. Redes sociales

Desde marzo de 2026, la actualización de la Unidad Fija (UF) —atada al precio del combustible— llevó las multas de tránsito en Argentina a niveles récord, con sanciones que rozan los $2 millones.

En la Provincia de Buenos Aires, el exceso de velocidad puede costar entre $284.400 y $1.896.000 (150 a 1.000 UF), ubicándose entre las infracciones más onerosas.

También alcanzan el tope conducir alcoholizado o drogado, circular en contramano o sin VTV, y negarse al test de alcoholemia puede agravar la penalidad.

La medida apunta a un efecto disuasorio inmediato y refuerza la política de tolerancia cero para reducir la siniestralidad vial. Desde marzo de 2026, el escenario para los conductores argentinos dio un giro significativo tras un aumento histórico en las sanciones viales. La actualización de la Unidad Fija (UF), parámetro que se ajusta en función del precio del combustible, elevó el costo de las multas a niveles récord. Con este nuevo esquema, las infracciones más graves superan los 2 millones de pesos, marcando un antes y un después en la política de seguridad vial.

El impacto económico resulta contundente. Lo que tiempo atrás podía representar una penalización elevada pero afrontable, hoy se traduce en un golpe directo al presupuesto familiar. Una falta grave ya no implica solo una sanción administrativa, sino una carga financiera capaz de desestabilizar las cuentas mensuales de muchos hogares.

multa Freepik Más allá del efecto recaudatorio, la medida forma parte de una estrategia orientada a reducir la siniestralidad, uno de los problemas estructurales más persistentes en el país. Con montos que alcanzan cifras históricas, las autoridades apuntan a generar un efecto disuasorio inmediato y reforzar la política de tolerancia cero ante conductas imprudentes en rutas y ciudades.

Qué multa de tránsito alcanza los 2 millones de pesos en marzo 2026 Desde marzo de 2026, el exceso de velocidad se ubica entre las infracciones más onerosas en las rutas argentinas, con especial impacto en la Provincia de Buenos Aires. Tras la actualización de la Unidad Fija (UF), fijada en $1.896, superar los límites permitidos puede derivar en multas que van de $284.400 a $1.896.000, equivalentes a entre 150 y 1.000 UF. La falta, detectada con frecuencia por radares y sistemas de fotomultas, queda así al borde de los 2 millones de pesos, un monto que obliga a extremar la prudencia al volante.

El esquema de “tolerancia cero” no se limita a la velocidad. Conducir bajo efectos de alcohol o drogas, circular en contramano o por la banquina y no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también contempla sanciones que alcanzan el tope de $1.896.000. Negarse a realizar un test de alcoholemia incluso puede elevar aún más la penalidad económica, reforzando la intención oficial de desalentar conductas de riesgo mediante multas de fuerte impacto financiero.